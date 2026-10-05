Росія зруйнувала фармзавод у Сумах: що кажуть у компанії про постачання ліків

4 жовтня 2026 року, внаслідок чергової ворожої атаки було повністю зруйновано виробничий майданчик фармацевтичної компанії “Кусум” у Сумах. Підприємство спеціалізувалося на виготовленні життєво необхідних для українців лікарських засобів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

Унаслідок ворожого удару загинув співробітник компанії, який працював в інженерному відділі заводу з 2009 року.

Попри масштабні руйнування та оцінку збитків, у "Кусум" наголошують, що компанія продовжує працювати заради пацієнтів.

Окрім потужностей в Україні, виробник має заводи в Індії (в Індорі та Бхіваді), що дозволить перебудувати логістичні процеси та забезпечити безперервні поставки ліків, якщо не виникне штучних регуляторних перешкод.

"Наразі компанія оцінює масштаби руйнувань. Нашим головним пріоритетом залишається безпека людей, підтримка співробітників та забезпечення українських пацієнтів необхідними лікарськими засобами. Ми вже проходили через серйозне випробування після знищення нашого складу і продовжили працювати", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, 28 вересня, російські війська втретє за місяць завдали удару по виробничих потужностях фармацевтичної компанії “Дарниця” у Києві.

Раніше фармавод "Дарниця" було пошкоджено унаслідок російського ракетного удару по Києву 23 вересня. 26 вересня російські військові вранці знову атакували завод фармацевтичної компанії “Дарниця”. За попередньою інформацією компанії, постраждалих немає.

3 вересня внаслідок атаки Росії у Бориспільському районі Київської області було пошкоджено логістичний комплекс "Біокон"