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Росія завдала удару по Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводу, який є одним із найбільших виробників ліків в Україні

Борщагівський хіміко-фармакологічний завод
РФ атакувала Борщагівський хіміко-фармакологічний завод. Фото: bcpp.com.ua

У середу, 7 жовтня, російські війська вдарили по Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводу у Києві. 

Як пише Dilo, про це повідомляє "Економічна правда"

Зазначається, що удар по заводу стався близько 17:00. Подробиць щодо руйнувань чи втрат наразі немає.

За даними ЗМІ, Борщагівський ХФЗ посідає сьоме місце серед найбільших фармвиробників України за виручкою.

Підприємство виготовляє понад 100–125 найменувань лікарських засобів (зокрема кверцетин, ібупрофен, парацетамол тощо), а також ветеринарні препарати та дієтичні добавки

До 1994 року завод входив до складу фармвиробника "Дарниці", але після приватизації став спільним українсько-американським підприємством. На 2026 рік найбільшим акціонером Борщагівського ХФЗ є фармацевтична фірма "Дарниця" (близько 31,8% акцій), а також компанії "Белдор Груп" та "Леник Груп".

Удари РФ по виробниках ліків в Україні

4 жовтня 2026 року внаслідок чергової ворожої атаки було повністю зруйновано виробничий майданчик фармацевтичної компанії "Кусум" у Сумах. Підприємство спеціалізувалося на виготовленні лікарських засобів.

Унаслідок ворожого удару загинув співробітник компанії.

У вересні РФ тричі за кілька днів била по заводу фармацевтичної компанії "Дарниця". Деталей щодо наслідків атак у компанії не розкривали.

Автор:
Світлана Манько

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