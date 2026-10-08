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Bayer подтвердил перебои со снабжением лекарствами в Украине: когда возобновят ассортимент
Компания Bayer подтвердила временные перебои с доступностью части своего лекарства в Украине. В то же время, компания не прекращает поставки и не планирует выводить продукцию с украинского рынка.
Как пишет Dilo, об этом hromadске сообщили в компании Bayer.
Там отметили, что перебои связаны с нарушением в работе логистической системы компании и являются временными. В настоящее время продукция уже находится на территории Украины, однако она проходит необходимые регуляторные и сертификационные процедуры перед передачей в дистрибуционную сеть, поэтому доступность лекарств в аптеках Украины будет постепенно восстанавливаться в течение второй половины октября.
В Bayer заверили, что прилагают все возможные усилия для скорейшего возобновления поставок и обеспечения непрерывного доступа пациентов к необходимому лечению.
О Bayer
Bayer работает в Украине с 1992 г. и является частью немецкого концерна Bayer AG. Фармацевтическое подразделение компании занимается поставкой лекарственных препаратов в Украину и участвует в клинических исследованиях.
Всего Bayer насчитывает более 700 сотрудников в Украине.
Напомним, после ряда российских ударов по объектам фармацевтической и логистической инфраструктуры украинцы стали замечать отсутствие отдельных препаратов в аптеках.
В частности, в соцсетях появились сообщения о том, что невозможно найти определенные гормональные препараты, лекарства против хронических заболеваний, антидепрессанты, оральные контрацептивы и т.д.
Министерство здравоохранения не зафиксировало признаков системного дефицита лекарства в Украине, хотя в августе-сентябре 2026 года в отдельных регионах стало сложнее найти некоторые лекарственные средства в аптеках.
Ранее участники фармацевтического рынка предупреждали, что из-за повреждения логистической инфраструктуры запасов некоторых лекарств в отдельных аптеках может хватить всего на две-три недели.
Поэтому людям, постоянно принимающим препараты для лечения хронических заболеваний, рекомендуют по назначению врача заблаговременно иметь запас примерно на 2-3 месяца.