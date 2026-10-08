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Новости
Дата публикации

Bayer подтвердил перебои со снабжением лекарствами в Украине: когда возобновят ассортимент

Bayer
В Bayer говорят, что перебои временные, ассортимент возобновят со второй половины октября / Depositphotos

Компания Bayer подтвердила временные перебои с доступностью части своего лекарства в Украине. В то же время, компания не прекращает поставки и не планирует выводить продукцию с украинского рынка.

Как пишет Dilo, об этом hromadске сообщили в компании Bayer.

Там отметили, что перебои связаны с нарушением в работе логистической системы компании и являются временными. В настоящее время продукция уже находится на территории Украины, однако она проходит необходимые регуляторные и сертификационные процедуры перед передачей в дистрибуционную сеть, поэтому доступность лекарств в аптеках Украины будет постепенно восстанавливаться в течение второй половины октября.

В Bayer заверили, что прилагают все возможные усилия для скорейшего возобновления поставок и обеспечения непрерывного доступа пациентов к необходимому лечению.

О Bayer

Bayer работает в Украине с 1992 г. и является частью немецкого концерна Bayer AG. Фармацевтическое подразделение компании занимается поставкой лекарственных препаратов в Украину и участвует в клинических исследованиях.

Всего Bayer насчитывает более 700 сотрудников в Украине.

Напомним, после ряда российских ударов по объектам фармацевтической и логистической инфраструктуры украинцы стали замечать отсутствие отдельных препаратов в аптеках.

В частности, в соцсетях появились сообщения о том, что невозможно найти определенные гормональные препараты, лекарства против хронических заболеваний, антидепрессанты, оральные контрацептивы и т.д.

Министерство здравоохранения не зафиксировало признаков системного дефицита лекарства в Украине, хотя в августе-сентябре 2026 года в отдельных регионах стало сложнее найти некоторые лекарственные средства в аптеках.

Ранее участники фармацевтического рынка предупреждали, что из-за повреждения логистической инфраструктуры запасов некоторых лекарств в отдельных аптеках может хватить всего на две-три недели.

Поэтому людям, постоянно принимающим препараты для лечения хронических заболеваний, рекомендуют по назначению врача заблаговременно иметь запас примерно на 2-3 месяца.

Автор:
Светлана Манько

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