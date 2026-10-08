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Bayer підтвердив перебої з постачанням ліків в Україні: коли відновлять асортимент

Bayer
У Bayer кажуть, що перебої тимчасові, асортимент відновлять із другої половини жовтня / Depositphotos

Компанія Bayer підтвердила тимчасові перебої з доступністю частини своїх ліків в Україні. Водночас компанія не припиняє постачання та не планує виводити продукцію з українського ринку. 

Як пише Dilo, про це hromadske повідомили в компанії Bayer.

Там зауважили, що перебої пов’язані з порушенням у роботі логістичної системи компанії і є тимчасовими. Нині продукція вже перебуває на території України, однак вона проходить необхідні регуляторні й сертифікаційні процедури перед передачею в дистрибуційну мережу, тож доступність ліків в аптеках України поступово відновлюватиметься протягом другої половини жовтня.

У Bayer запевнили, що докладають всіх можливих зусиль для якнайшвидшого відновлення постачання та забезпечення безперервного доступу пацієнтів до необхідного лікування.

Про Bayer 

Bayer працює в Україні з 1992 року та є частиною німецького концерну Bayer AG. Фармацевтичний підрозділ компанії займається постачанням лікарських препаратів в Україну та бере участь у клінічних дослідженнях.

Загалом Bayer має понад 700 співробітників в Україні.

Нагадаємо, після низки російських ударів по об’єктах фармацевтичної та логістичної інфраструктури українці почали помічати відсутність окремих препаратів у аптеках.

Зокрема, у соцмережах з’явилися повідомлення про те, що неможливо знайти певні гормональні препарати, ліки проти хронічних захворювань, антидепресанти, оральні контрацептиви тощо.

Міністерство охорони здоров’я не зафіксувало ознак системного дефіциту ліків в Україні, хоча у серпні-вересні 2026 року в окремих регіонах стало складніше знайти деякі лікарські засоби в аптеках. 

Раніше учасники фармацевтичного ринку попереджали, що через пошкодження логістичної інфраструктури запасів деяких ліків в окремих аптеках може вистачити лише на два-три тижні.

Тому людям, які постійно приймають препарати для лікування хронічних захворювань, рекомендують за призначенням лікаря завчасно мати запас приблизно на 2–3 місяці.

Автор:
Світлана Манько

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