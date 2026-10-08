Украина в сентябре увеличила экспорт электроэнергии на четверть: кому продавали

В сентябре по сравнению с августом Украина снизила импорт электроэнергии на 58,6%, а экспорт вырос на 24,4%. В течение месяца продажи превысили покупку в 6,2 раза.

Как пишет Dilo, об этом сообщает аналитический центр DiXi Group.

Отмечается, что импорт электроэнергии Украиной в сентябре этого года сократился на 58,6% по сравнению с августом – до 76,1 тыс. МВт-ч, что является самым низким показателем за месяц с ноября 2023 года.

Экспорт вырос на 24,4% - до 473,7 тыс. МВт-ч, что стало самым высоким месячным объемом с сентября 2025 года.

Таким образом, Украина третий месяц стала нетто-экспортером электроэнергии, а продажа превысила покупку в 6,2 раза. При этом экспорт производился ежедневно, а его суточные объемы на протяжении всего месяца превышали импорт.

Аналитики объясняют, что основным фактором такой динамики оставалась погода: сентябрь был прохладнее августа, поэтому потребность в кондиционировании исчезла, отопительный сезон еще не начался, поэтому спрос оставался умеренным. В то же время, сокращение светового дня и облачность снижали выработку бытовых и промышленных солнечных электростанций.

Откуда импортировали электроэнергию

Структура импорта электроэнергии в Украину в сентябре была следующей:

Венгрия – 38,8 тыс. МВт-ч (50,9%);

Польша – 17,0 тыс. МВт-час (22,4%);

Румыния – 14,8 тыс. МВт-час (19,4%);

Словакия – 5,4 тыс. МВт-ч (7,1%);

Молдова – 0,1 тыс. МВт-ч (0,2%).

Импорт по сравнению с августом сократился по всем направлениям на 37-87%.

В сентябре прошлого года импорт электроэнергии составил 139,7 тыс. МВт-ч, что на 83,5% больше, чем в сентябре 2026 года.

Куда продавали

Экспорт электроэнергии из Украины осуществлялся в следующие страны:

Венгрия – 232,5 тыс. МВт-час (49,1%);

Молдова – 152,5 тыс. МВт-час (32,2%);

Румыния – 81,6 тыс. МВт-час (17,2%);

Словакия – 5,3 тыс. МВт-час (1,1%);

Польша – 1,8 тыс. МВт-ч (0,4%).

По сравнению с августом экспорт в Румынию, Венгрию и Молдову вырос на 14-36%, тогда как в Польшу и Словакию – сократился на 39% и 75% соответственно.

Общий объем экспорта в сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года снизился на 25,4% (635,1 тыс. МВт-ч).

Напомним, в августе 2026 года Украина почти вдвое больше электроэнергии экспортировала, чем импортировала. По данным Energy Map, объем экспорта вырос на 63,8% по сравнению с июлем – до 380,9 тыс. МВт·ч, тогда как импорт увеличился на 5% – до 184 тыс. МВт·ч.