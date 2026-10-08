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Україна у вересні збільшила експорт електроенергії на чверть: кому продавали
У вересні порівняно із серпнем Україна зменшила імпорт електроенергії на 58,6%, а експорт зріс на 24,4%. Протягом місяця продаж перевищив купівлю в 6,2 раза.
Як пише Dilo, про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group.
Зазначається що імпорт електроенергії Україною у вересні цього року скоротився на 58,6% порівняно з серпнем – до 76,1 тис. МВт-год, що є найнижчим показником за місяць із листопада 2023 року.
Експорт натомість зріс на 24,4% – до 473,7 тис. МВт-год, що стало найвищим місячним обсягом із вересня 2025 року.
Таким чином, Україна третій місяць поспіль стала нетто-експортером електроенергії, а продаж перевищив купівлю в 6,2 раза. При цьому експорт здійснювався щодня, а його добові обсяги впродовж усього місяця перевищували імпорт.
Аналітики пояснюють, що основним чинником такої динаміки залишалася погода: вересень був прохолоднішим за серпень, тому потреба в кондиціонуванні зникла, опалювальний сезон ще не розпочався, тож попит залишався помірним. Водночас скорочення світлового дня та хмарність знижували виробіток побутових і промислових сонячних електростанцій.
Звідки імпортували електроенергію
Структура імпорту електроенергії в Україну у вересні була наступною:
- Угорщина – 38,8 тис. МВт-год (50,9%);
- Польща – 17,0 тис. МВт-год (22,4%);
- Румунія – 14,8 тис. МВт-год (19,4%);
- Словаччина – 5,4 тис. МВт-год (7,1%);
- Молдова – 0,1 тис. МВт-год (0,2%).
Імпорт порівняно з серпнем скоротився за всіма напрямками на 37-87%.
У вересні торік імпорт електроенергії становив 139,7 тис. МВт-год, що на 83,5% більше, ніж у вересні 2026 року.
Куди продавали
Експорт еектроенергії з України здійснювався в такі країни:
- Угорщина – 232,5 тис. МВт-год (49,1%);
- Молдова – 152,5 тис. МВт-год (32,2%);
- Румунія – 81,6 тис. МВт-год (17,2%);
- Словаччина – 5,3 тис. МВт-год (1,1%);
- Польща – 1,8 тис. МВт-год (0,4%).
Порівняно з серпнем експорт до Румунії, Угорщини та Молдови зріс на 14-36%, тоді як до Польщі та Словаччини – скоротився на 39% та 75% відповідно.
Загальний обсяг експорту у вересні порівняно з вереснем минулого року знизився на 25,4% (635,1 тис. МВт-год).
Нагадаємо, у серпні 2026 року Україна майже вдвічі більше електроенергії експортувала, ніж імпортувала. За даними Energy Map, обсяг експорту зріс на 63,8% порівняно з липнем - до 380,9 тис. МВт·год, тоді як імпорт збільшився на 5% - до 184 тис. МВт·год.