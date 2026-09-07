Електроенергії на експорт стало більше: у серпні продаж перевищив імпорт майже вдвічі

У серпні 2026 року Україна майже вдвічі більше електроенергії експортувала, ніж імпортувала. За даними Energy Map, обсяг експорту зріс на 63,8% порівняно з липнем - до 380,9 тис. МВт·год, тоді як імпорт збільшився на 5% - до 184 тис. МВт·год.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення аналітичного центру DIXI Group.

Україна наростила експорт електроенергії

Таким чином, Україна другий місяць поспіль залишалася нетто-експортером електроенергії.

На початку серпня основним фактором, що впливав на споживання електроенергії, була температура. Через спеку та активне використання кондиціонерів попит на електроенергію залишався високим.

У перші 10 днів місяця Україна імпортувала 46% усього серпневого обсягу електроенергії. Піковим днем стало 8 серпня - тоді імпорт сягнув 14,9 тис. МВт·год.

Після 11 серпня ситуація змінилася. Зниження температури та висока генерація домашніх сонячних електростанцій зменшили потребу в закупівлях електроенергії за кордоном. Водночас експорт майже щодня перевищував імпорт до кінця місяця, за винятком 15 серпня.

Найбільша різниця між обсягами імпорту та експорту припала на 24–31 серпня. У цей період добові обсяги продажу електроенергії за кордон у 10–13,5 раза перевищували закупівлі.

Чому Україна наростила експорт

Збільшення експортних можливостей у другій половині серпня було пов’язане одночасно зі зростанням доступної генерації та скороченням внутрішнього попиту.

Додатковий ресурс для експорту забезпечило повернення одного з енергоблоків АЕС до роботи після планового ремонту. Водночас через російські обстріли знизилося навантаження на енергосистему з боку окремих великих підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Менше електроенергії споживали й інші сектори економіки. Зокрема, російські атаки на складську інфраструктуру, морські порти та інші об’єкти призвели до скорочення їхнього енергоспоживання.

У сукупності це створило додатковий ресурс, який Україна могла спрямувати на експорт. Наприкінці серпня, зокрема 24–30 числа, продаж електроенергії за кордон у 12 разів перевищував її імпорт.

Попри обстріли, обмежень споживання не застосовували

Безпекова ситуація в енергосистемі при цьому залишалася складною. Протягом серпня Росія здійснила два масовані обстріли, які спричинили знеструмлення в окремих регіонах.

Водночас потреби енергосистеми вдалося забезпечувати за рахунок внутрішньої генерації та комерційного імпорту. Заходів із обмеження споживання протягом місяця не застосовували.

Звідки Україна імпортувала електроенергію

Найбільше електроенергії у серпні Україна закупила в Угорщини — 74,6 тис. МВт·год, або 40,6% від загального обсягу імпорту.

Другу позицію посіла Румунія — 41,4 тис. МВт·год (22,5%), третю — Словаччина з 40,6 тис. МВт·год (22%). Польща поставила 26,9 тис. МВт·год (14,7%), а Молдова — 0,4 тис. МВт·год (0,2%).

Порівняно з липнем обсяги поставок з Угорщини, Молдови та Польщі збільшилися на 7–46%. Водночас імпорт з інших напрямків скоротився на 1–11%.

У річному вимірі імпорт у серпні 2026 року був значно нижчим. Для порівняння, у серпні 2025-го Україна закупила 264,2 тис. МВт·год електроенергії — на 43,6% більше.

Куди Україна продавала електроенергію

Експорт електроенергії у серпні здійснювався щодня, причому більшу частину місяця його добові обсяги перевищували імпорт.

Найбільшим покупцем української електроенергії стала Угорщина — 173 тис. МВт·год, або 45,4% загального експорту.

До Молдови Україна експортувала 112,1 тис. МВт·год (29,4%), до Румунії — 71,4 тис. МВт·год (18,8%). Ще 21,4 тис. МВт·год (5,6%) припало на Словаччину, а 3 тис. МВт·год (0,8%) — на Польщу.

Порівняно з липнем експорт зріс за всіма напрямками — на 55–85%.

Водночас у річному вимірі показник залишився нижчим. Загальний обсяг експорту в серпні 2026 року скоротився на 15,4% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року, коли Україна продала за кордон 450,1 тис. МВт·год електроенергії.

Нагадаємо, у липні 2026 року Україна суттєво наростила експорт електроенергії та одночасно скоротила обсяги її імпорту. За підсумками місяця зовнішні поставки електроенергії зросли на 48% порівняно з червнем - до 232,5 тис. МВт·год.