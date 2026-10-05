Ціна нафти на 5 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту в понеділок, 5 жовтня, трохи знизилися. Це сталося через те, що на ринку стало більше палива: Близький Схід збільшив експорт, а країни G7 випустили нафту з надзвичайних запасів. Це допомогло перекрити побоювання трейдерів щодо можливих ударів по нафтовій інфраструктурі через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 5 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $101,59 - 0,65 % WTI $90,12 - 1,03% % Urals $105,55 -1.07%

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 66 центів, або 0,65%, до 101,59 долара, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 90,12 долара за барель, що на 95 центів, або 1,03%, менше, ніж раніше.

Нафта марки Brent втратила більшу частину здобутих минулого тижня позицій, тоді як ціна на WTI знизилася на 1,6%.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, це сталося після того, як у п’ятницю країни "Великої сімки" домовилися вивільнити 100 млн барелів дизельного пального та сирої нафти зі стратегічних резервів і зобов’язалися утримуватися від обмежень на експорт енергоносіїв - рішення, ухвалене під тиском президента США Дональда Трампа.

Згідно з даними судноплавства за понеділок, цей крок стимулював постачання з Близького Сходу. Рівень експорту перевищував довоєнні показники протягом чотирьох із семи днів наприкінці вересня, попри атаки на судна в Ормузькій протоці.

Експерти ING зауважують, що нафта Brent утримується вище 100 доларів за барель через геополітику та нападки на судна. Крім того, ОПЕК+ відклала перегляд квот на видобуток на 2027 рік через війну з Іраном, яка зірвала проєкти розширення потужностей.

Зауважимо, попри розгортання стратегічних резервів нафти та зниження котирувань на європейських біржах, український ринок пального стикається з новими викликами. Експерти, яких опитало Dilo, прогнозують стабілізацію цін на бензин і дизель, тоді як скраплений газ стрімко дорожчає через рішення алжирських постачальників.