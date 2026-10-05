Цена нефти на 5 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в понедельник, 5 октября, немного снизились. Это произошло из-за того, что на рынке стало больше топлива: Ближний Восток увеличил экспорт, а страны G7 выпустили нефть из чрезвычайных запасов. Это помогло перекрыть опасения трейдеров по поводу возможных ударов по нефтяной инфраструктуре из-за войны США и Израиля против Ирана.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 5 октября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $101,59 - 0,65% WTI $90,12 - 1,03% Urals $105,55 -1.07%

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 66 центов, или 0,65%, до 101,59 доллара, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 90,12 доллара за баррель, что на 95 центов, или 1,03% меньше, чем раньше.

Нефть марки Brent потеряла большую часть добытых на прошлой неделе позиций, в то время как цена на WTI снизилась на 1,6%.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, это произошло после того, как в пятницу страны "Большой семерки" договорились высвободить 100 млн баррелей дизельного горючего и сырой нефти из стратегических резервов и обязались воздерживаться от ограничений на экспорт энергоносителей – решение, принятое под давлением президента США Дональда Трампа.

Согласно данным судоходства за понедельник, этот шаг стимулировал поставки с Ближнего Востока. Уровень экспорта превышал довоенные показатели в течение четырех из семи дней в конце сентября, несмотря на атаки на суда в Ормужском проливе.

Эксперты ING отмечают, что нефть Brent удерживается выше 100 долларов за баррель из-за геополитики и нападок на суда. Кроме того, ОПЕК+ отложила пересмотр квот на добычу на 2027 год из-за войны с Ираном, которая сорвала проекты расширения мощностей.

Заметим, что несмотря на развертывание стратегических резервов нефти и снижение котировок на европейских биржах, украинский рынок горючего сталкивается с новыми вызовами. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют стабилизацию цен на бензин и дизель, в то время как сжиженный газ стремительно дорожает из-за решений алжирских поставщиков.