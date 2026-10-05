UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,99

+0,15

EUR

50,53

--0,16

Наличный курс:

USD

44,98

44,80

EUR

51,20

50,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Цена нефти на 5 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 5 октября / Depositphotos

Цены на нефть в понедельник, 5 октября, немного снизились. Это произошло из-за того, что на рынке стало больше топлива: Ближний Восток увеличил экспорт, а страны G7 выпустили нефть из чрезвычайных запасов. Это помогло перекрыть опасения трейдеров по поводу возможных ударов по нефтяной инфраструктуре из-за войны США и Израиля против Ирана.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 5 октября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $101,59 - 0,65%
WTI $90,12 - 1,03%
Urals $105,55 -1.07%

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 66 центов, или 0,65%, до 101,59 доллара, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 90,12 доллара за баррель, что на 95 центов, или 1,03% меньше, чем раньше.

Нефть марки Brent потеряла большую часть добытых на прошлой неделе позиций, в то время как цена на WTI снизилась на 1,6%.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, это произошло после того, как в пятницу страны "Большой семерки" договорились высвободить 100 млн баррелей дизельного горючего и сырой нефти из стратегических резервов и обязались воздерживаться от ограничений на экспорт энергоносителей – решение, принятое под давлением президента США Дональда Трампа.

Согласно данным судоходства за понедельник, этот шаг стимулировал поставки с Ближнего Востока. Уровень экспорта превышал довоенные показатели в течение четырех из семи дней в конце сентября, несмотря на атаки на суда в Ормужском проливе.

Эксперты ING отмечают, что нефть Brent удерживается выше 100 долларов за баррель из-за геополитики и нападок на суда. Кроме того, ОПЕК+ отложила пересмотр квот на добычу на 2027 год из-за войны с Ираном, которая сорвала проекты расширения мощностей.

Заметим, что несмотря на развертывание стратегических резервов нефти и снижение котировок на европейских биржах, украинский рынок горючего сталкивается с новыми вызовами. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют стабилизацию цен на бензин и дизель, в то время как сжиженный газ стремительно дорожает из-за решений алжирских поставщиков.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности