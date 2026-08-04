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Відновлення поставок до Польщі та ривок у Словаччину: Україна наростила експорт електроенергії на 48%

електроенергія
Україна збільшила експорт електроенергії / Shutterstock

У липні 2026 року Україна суттєво наростила експорт електроенергії та одночасно скоротила обсяги її імпорту.

Як пише Delo.ua, про це свідчать розрахунки ExPro Electricity.

За підсумками місяця зовнішні поставки електроенергії зросли на 48% порівняно з червнем — до 232,5 тис. МВт·год.

Водночас імпорт скоротився на 40% і склав 175 тис. МВт·год. Завдяки цій динаміці Україна вперше за довгий період зафіксувала статус нетто-експортера електроенергії, продавши за кордон більше, ніж закупивши.

Найбільше зростання експорту зафіксовано у напрямку Словаччини — показники збільшилися майже у шість разів порівняно з червнем. Також у липні вперше з листопада 2025 року відновилися поставки до Польщі.

Фото 2 — Відновлення поставок до Польщі та ривок у Словаччину: Україна наростила експорт електроенергії на 48%

Основним покупцем української електроенергії залишалася Угорщина, на яку припало 48% від загального обсягу експорту. Утім, у річному вимірі липневий експорт виявився на 18% нижчим за показник липня 2025 року.

Імпорт електроенергії у липні зменшився за всіма напрямками. Найбільша частка поставок (40%) також припадала на угорський кордон. Порівняно з липнем минулого року Україна скоротила імпортні закупівлі електроенергії на 32%.

Фото 3 — Відновлення поставок до Польщі та ривок у Словаччину: Україна наростила експорт електроенергії на 48%

Нагадаємо, раніше Україна зафіксувала мінімальні обсяги закупівлі ресурсу за кордоном. 1 квітня імпорт електроенергії скоротився на 56% — до 12,7 тис. МВт·год. Це найнижчий показник з початку 2026 року, що збігся із впровадженням нових граничних цін.

Автор:
Тетяна Бесараб