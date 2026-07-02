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Україна різко зменшила імпорт електроенергії з Польщі та наростила з іншого напрямку

електроенергія
Закупівлі світла за кордоном упали на чверть / Depositphotos

У червні 2026 року Україна імпортувала 295 тис. МВт·год електроенергії, що на 25% менше порівняно з травневими показниками.

Як пише Delo.ua, про це свідчать попередні розрахунки ExPro Electricity.

Водночас експорт української електроенергії зріс одразу на 61% — до 151,5 тис. МВт·год. Про це свідчать попередні розрахунки аналітичного центру ExPro Electricity.

Зміна векторів

Структура імпортних поставок у червні зазнала суттєвих змін через ремонти інфраструктури:

  • Польща: постачання різко скоротилося — на 71% порівняно з травнем.
  • Словаччина: імпорт зріс у десятки разів (із 941 МВт·год у травні до 74,3 тис. МВт·год у червні) після завершення ремонту міждержавної лінії електропередачі.
  • Угорщина: традиційно утримує лідерство. На цей напрямок припало 42% усього червневого імпорту. Словацький кордон посів друге місце з часткою 25%.

Попри місячне падіння, у річному вимірі залежність від зовнішніх поставок зростає: порівняно з червнем 2025 року імпорт електроенергії збільшився на 42%.

Експорт зростає, але дефіцит катастрофічний

Хоча в червні український експорт показав позитивну динаміку (+61% до травня), левова частина поставок (56%) знову йшла транзитом через Угорщину. Попри це, Україна стабільно залишається нетто-імпортером енергоресурсу.

Дисбаланс стає очевидним за підсумками всього першого півріччя. За січень–червень 2026 року Україна імпортувала 4,3 млн МВт·год, тоді як на експорт пішло лише 309 тис. МВт·год.

Таким чином, за перші шість місяців року обсяги закупівлі електроенергії за кордоном перевищили її продаж у рекордні 14 разів.

Фото 2 — Україна різко зменшила імпорт електроенергії з Польщі та наростила з іншого напрямку

Нагадаємо, раніше Україна зафіксувала мінімальні обсяги закупівлі ресурсу за кордоном. 1 квітня імпорт електроенергії скоротився на 56% — до 12,7 тис. МВт·год. Це найнижчий показник з початку 2026 року, що збігся із впровадженням нових граничних цін.

Автор:
Тетяна Бесараб