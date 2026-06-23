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Експорт електроенергії з України досяг максимуму з жовтня 2025 року
У період з 15 по 21 червня Україна скоротила імпорт електроенергії на 23% порівняно з попереднім тижнем - до 77,4 тис. МВтгод. Водночас експорт зріс у 2,5 раза та досяг 43,9 тис. МВтгод, що стало найвищим тижневим показником із жовтня 2025 року.
Як пише Delo.ua, про це інформують в аналітичному центрі DIXI Group.
Про експорт електроенергії
Покращенню ситуації в енергосистемі сприяли сприятливі погодні умови. Сонячна погода та помірні температури дозволили збільшити виробництво електроенергії побутовими сонячними електростанціями та знизити навантаження на мережу. Додатковим фактором стало повернення після ремонту одного з енергоблоків атомної електростанції, що позитивно вплинуло на баланс енергосистеми.
У результаті внутрішня генерація разом із комерційним імпортом повністю забезпечували потреби споживачів, тому протягом тижня обмеження електропостачання не застосовувалися.
Найбільше електроенергії Україна імпортувала з Угорщини - 33,4 тис. МВт·год, що становить 43% від загального обсягу. Із Словаччини надійшло 18,6 тис. МВт·год (24%), з Румунії - 16,8 тис. МВт·год (22%), з Польщі - 8 тис. МВт·год (10%), а з Молдови — 0,6 тис. МВт·год (1%).
Порівняно з попереднім тижнем закупівлі електроенергії скоротилися за більшістю напрямків на 13–33%. Водночас винятком стала Молдова, звідки обсяги імпорту зросли.
Експорт електроенергії здійснювався щодня протягом усього тижня. Найбільшим імпортером української електроенергії залишалася Угорщина, на яку припало 26 тис. МВт·год або 59% від загального експорту. До Молдови було поставлено 12 тис. МВт·год (27%), до Румунії - 5,7 тис. МВт·год (13%), а до Словаччини - 0,2 тис. МВт·год (1%).
Найдинамічніше зростання експорту зафіксовано у напрямках Словаччини, Молдови та Угорщини. Зокрема, поставки до Словаччини збільшилися у п’ять разів, хоча залишалися незначними за обсягом і відбувалися лише протягом двох вечірніх годин 18 червня. Експорт до Молдови та Угорщини зріс у 3,5 раза. Водночас постачання до Румунії скоротилися на 12%, а експорт до Польщі не здійснювався.
Попри суттєве зростання експорту, Україна за підсумками тижня залишилася нетто-імпортером електроенергії. Загальний обсяг імпорту перевищив експорт у 1,8 раза.
Світло без графіків до осені
Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень.
Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.