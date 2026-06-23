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Экспорт электроэнергии из Украины достиг максимума с октября 2025 года

электроэнергия
В ряде регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии после российской атаки / Shutterstock

В период с 15 по 21 июня Украина сократила импорт электроэнергии на 23% по сравнению с предыдущей неделей – до 77,4 тыс. МВтч. В то же время экспорт вырос в 2,5 раза и достиг 43,9 тыс. МВтч, что стало самым высоким недельным показателем с октября 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информируют в аналитическом центре DIXI Group.

Об экспорте электроэнергии

Улучшению ситуации в энергосистеме способствовали благоприятные погодные условия. Солнечная погода и умеренная температура позволили увеличить производство электроэнергии бытовыми солнечными электростанциями и снизить нагрузку на сеть. Дополнительным фактором стал возврат после ремонта одного из энергоблоков атомной электростанции, что положительно повлияло на баланс энергосистемы.

В результате внутреннее поколение вместе с коммерческим импортом полностью обеспечивало потребности потребителей, поэтому в течение недели ограничения электроснабжения не применялись.

Больше электроэнергии Украина импортировала из Венгрии - 33,4 тыс. МВт·ч, что составляет 43% от общего объема. Из Словакии поступило 18,6 тыс. МВтч (24%), из Румынии - 16,8 тыс. МВтч (22%), из Польши - 8 тыс. МВтч (10%), а из Молдовы - 0,6 тыс. МВтч (1%).

По сравнению с предыдущей неделей закупки электроэнергии сократились по большинству направлений на 13–33%. В то же время, исключением стала Молдова, откуда объемы импорта выросли.

Экспорт электроэнергии производился ежедневно в течение всей недели. Крупнейшим импортером украинской электроэнергии оставалась Венгрия, на которую пришлось 26 тыс. МВтч или 59% от общего экспорта. В Молдову было поставлено 12 тыс. МВтч (27%), в Румынию - 5,7 тыс. МВтч (13%), а в Словакию - 0,2 тыс. МВтч (1%).

Наиболее динамичный рост экспорта зафиксирован в направлениях Словакии, Молдовы и Венгрии. В частности, поставки в Словакию увеличились в пять раз, хотя оставались незначительными по объему и происходили только в течение двух вечерних часов 18 июня. Экспорт в Молдову и Венгрию вырос в 3,5 раза. В то же время, поставки в Румынию сократились на 12%, а экспорт в Польшу не осуществлялся.

Несмотря на значительный рост экспорта, Украина по итогам недели осталась нетто-импортером электроэнергии. Общий объем импорта превысил экспорт в 1,8 раза.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Автор:
Ольга Опенько