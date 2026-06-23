Экспорт электроэнергии из Украины достиг максимума с октября 2025 года

В период с 15 по 21 июня Украина сократила импорт электроэнергии на 23% по сравнению с предыдущей неделей – до 77,4 тыс. МВтч. В то же время экспорт вырос в 2,5 раза и достиг 43,9 тыс. МВтч, что стало самым высоким недельным показателем с октября 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информируют в аналитическом центре DIXI Group.

Об экспорте электроэнергии

Улучшению ситуации в энергосистеме способствовали благоприятные погодные условия. Солнечная погода и умеренная температура позволили увеличить производство электроэнергии бытовыми солнечными электростанциями и снизить нагрузку на сеть. Дополнительным фактором стал возврат после ремонта одного из энергоблоков атомной электростанции, что положительно повлияло на баланс энергосистемы.

В результате внутреннее поколение вместе с коммерческим импортом полностью обеспечивало потребности потребителей, поэтому в течение недели ограничения электроснабжения не применялись.

Больше электроэнергии Украина импортировала из Венгрии - 33,4 тыс. МВт·ч, что составляет 43% от общего объема. Из Словакии поступило 18,6 тыс. МВтч (24%), из Румынии - 16,8 тыс. МВтч (22%), из Польши - 8 тыс. МВтч (10%), а из Молдовы - 0,6 тыс. МВтч (1%).

По сравнению с предыдущей неделей закупки электроэнергии сократились по большинству направлений на 13–33%. В то же время, исключением стала Молдова, откуда объемы импорта выросли.

Экспорт электроэнергии производился ежедневно в течение всей недели. Крупнейшим импортером украинской электроэнергии оставалась Венгрия, на которую пришлось 26 тыс. МВтч или 59% от общего экспорта. В Молдову было поставлено 12 тыс. МВтч (27%), в Румынию - 5,7 тыс. МВтч (13%), а в Словакию - 0,2 тыс. МВтч (1%).

Наиболее динамичный рост экспорта зафиксирован в направлениях Словакии, Молдовы и Венгрии. В частности, поставки в Словакию увеличились в пять раз, хотя оставались незначительными по объему и происходили только в течение двух вечерних часов 18 июня. Экспорт в Молдову и Венгрию вырос в 3,5 раза. В то же время, поставки в Румынию сократились на 12%, а экспорт в Польшу не осуществлялся.

Несмотря на значительный рост экспорта, Украина по итогам недели осталась нетто-импортером электроэнергии. Общий объем импорта превысил экспорт в 1,8 раза.

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