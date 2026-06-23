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Экспорт электроэнергии из Украины достиг максимума с октября 2025 года
В период с 15 по 21 июня Украина сократила импорт электроэнергии на 23% по сравнению с предыдущей неделей – до 77,4 тыс. МВтч. В то же время экспорт вырос в 2,5 раза и достиг 43,9 тыс. МВтч, что стало самым высоким недельным показателем с октября 2025 года.
Как пишет Delo.ua, об этом информируют в аналитическом центре DIXI Group.
Об экспорте электроэнергии
Улучшению ситуации в энергосистеме способствовали благоприятные погодные условия. Солнечная погода и умеренная температура позволили увеличить производство электроэнергии бытовыми солнечными электростанциями и снизить нагрузку на сеть. Дополнительным фактором стал возврат после ремонта одного из энергоблоков атомной электростанции, что положительно повлияло на баланс энергосистемы.
В результате внутреннее поколение вместе с коммерческим импортом полностью обеспечивало потребности потребителей, поэтому в течение недели ограничения электроснабжения не применялись.
Больше электроэнергии Украина импортировала из Венгрии - 33,4 тыс. МВт·ч, что составляет 43% от общего объема. Из Словакии поступило 18,6 тыс. МВтч (24%), из Румынии - 16,8 тыс. МВтч (22%), из Польши - 8 тыс. МВтч (10%), а из Молдовы - 0,6 тыс. МВтч (1%).
По сравнению с предыдущей неделей закупки электроэнергии сократились по большинству направлений на 13–33%. В то же время, исключением стала Молдова, откуда объемы импорта выросли.
Экспорт электроэнергии производился ежедневно в течение всей недели. Крупнейшим импортером украинской электроэнергии оставалась Венгрия, на которую пришлось 26 тыс. МВтч или 59% от общего экспорта. В Молдову было поставлено 12 тыс. МВтч (27%), в Румынию - 5,7 тыс. МВтч (13%), а в Словакию - 0,2 тыс. МВтч (1%).
Наиболее динамичный рост экспорта зафиксирован в направлениях Словакии, Молдовы и Венгрии. В частности, поставки в Словакию увеличились в пять раз, хотя оставались незначительными по объему и происходили только в течение двух вечерних часов 18 июня. Экспорт в Молдову и Венгрию вырос в 3,5 раза. В то же время, поставки в Румынию сократились на 12%, а экспорт в Польшу не осуществлялся.
Несмотря на значительный рост экспорта, Украина по итогам недели осталась нетто-импортером электроэнергии. Общий объем импорта превысил экспорт в 1,8 раза.
Свет без графиков до осени
Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.
Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.