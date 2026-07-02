Украина резко уменьшила импорт электроэнергии из Польши

В июне 2026 года Украина импортировала 295 тыс. МВтч электроэнергии, что на 25% меньше по сравнению с майскими показателями.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют предварительные расчеты ExPro Electricity.

В то же время, экспорт украинской электроэнергии вырос сразу на 61% — до 151,5 тыс. МВт·ч. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты аналитического центра ExPro Electricity.

Изменение векторов

Структура импортных поставок в июне претерпела существенные изменения из-за ремонтов инфраструктуры:

Польша: поставки резко сократились – на 71% по сравнению с маем.

поставки резко сократились – на 71% по сравнению с маем. Словакия: импорт вырос в десятки раз (с 941 МВтч в мае до 74,3 тыс. МВтч в июне) после завершения ремонта межгосударственной линии электропередачи.

импорт вырос в десятки раз (с 941 МВтч в мае до 74,3 тыс. МВтч в июне) после завершения ремонта межгосударственной линии электропередачи. Венгрия: традиционно удерживает лидерство. На это направление пришлось 42% всего июньского импорта. Словацкая граница заняла второе место с долей 25%.

Несмотря на месячное падение, в годовом исчислении зависимость от внешних поставок растет: по сравнению с июнем 2025 года импорт электроэнергии увеличился на 42%.

Экспорт растет, но дефицит катастрофический

Хотя в июне украинский экспорт показал положительную динамику (+61% к маю), львиная часть поставок (56%) снова шла транзитом через Венгрию. Тем не менее, Украина стабильно остается нетто-импортером энергоресурса.

Дисбаланс становится очевидным по итогам всего первого полугодия. За январь-июнь 2026 года Украина импортировала 4,3 млн МВтч, тогда как на экспорт ушло только 309 тыс. МВтч.

Таким образом, за первые шесть месяцев года объемы закупки электроэнергии за рубежом превысили ее продажу в рекордные 14 раз.

Напомним, ранее Украина зафиксировала минимальные объемы закупки ресурса за границей. 1 апреля импорт электроэнергии сократился на 56% - до 12,7 тыс. МВт·ч. Это самый низкий показатель с начала 2026 года, совпавший с внедрением новых предельных цен.