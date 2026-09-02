Нові правила для електросамокатів: Рада готує штрафи для водіїв та обмеження для сервісів прокату

В Україні пропонують комплексно врегулювати рух персонального легкого електротранспорту — електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроєкт № 3023 офіційно закріплює користувачів таких пристроїв як окрему категорію учасників дорожнього руху з конкретними правами, обов'язками та відповідальністю.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

За словами першого заступника міністра Сергія Деркача, головне завдання ініціативи полягає не в обмеженні міської мобільності, а у створенні безпечних та передбачуваних умов як для водіїв електротранспорту, так і для пішоходів та автомобілістів.

Де дозволять їздити та які обмеження запроваджують

Документ встановлює вікові вимоги, швидкісний режим і зони пересування вулично-дорожньою мережею:

Зони руху: користувачі легкого електротранспорту зможуть рухатися попутно із загальним потоком транспорту велосипедними доріжками, велосмугами, правим краєм проїзної частини або узбіччям. Тротуар залишається простором із пріоритетом для пішоходів;

Швидкісні траси: на дорогах із високим швидкісним режимом діятимуть окремі заборони з міркувань безпеки;

Заборони та безпека керування: заборонено користуватися транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або під дією препаратів, що сповільнюють реакцію. Також забороняється тримати в руці телефон під час руху та перевозити пасажирів чи вантажі, якщо це не передбачено конструкцією;

Видимість на дорозі: у темну пору доби, в умовах туману та за межами населених пунктів транспорт має бути обладнаний світлоповертачами й звуковим сигналом, а водії зобов'язані використовувати світлоповертальні елементи на одязі.

Вимоги до сервісів прокату та штрафи

Окремий розділ документа присвячений регулюванню комерційного прокату шерингових пристроїв. Компанії-орендодавці зобов'яжуть забезпечувати технічну справність транспорту, оформлювати страхування та встановлювати програмне обмеження максимальної швидкості.

Водночас користувачі орендованого транспорту нестимуть персональну відповідальність за порушення ПДР. Законопроєкт передбачає зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, запроваджуючи конкретні штрафи для водіїв мікромобільного транспорту.

Нагадаємо, раніше Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт № 3023. Ініціатива має врегулювати взаємодію на дорозі та зменшити рівень аварійності за участю мікромобільного транспорту.