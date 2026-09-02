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Понад 57 млрд грн для вчителів: Кабмін профінансував підвищення зарплат

Гроші
Кабмін профінансував підвищення зарплат

Кабінет Міністрів України розподілив між місцевими бюджетами 57,4 мільярда гривень освітньої субвенції на вересень–грудень 2026 року. Додатково 0,5 млрд грн закладено до резерву для оперативного розв'язання нагальних фінансових потреб громад.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Виділені кошти дадуть змогу підвищити заробітну плату педагогічних працівників у середньому ще на 20% уже з вересня 2026 року. Для забезпечення цього фінансування уряд перерозподілив 25,8 млрд грн на профільну бюджетну програму.

За словами міністра освіти і науки України Андрія Бутенка, розподіл коштів до кінця року дає громадам чітке розуміння обсягу фінансування, що дозволить вчасно виплачувати заробітні плати з урахуванням анонсованого підвищення.

Зміни у формулі розрахунку субвенції

Паралельно уряд переглянув окремі параметри формули розподілу освітньої субвенції:

  • Наповнюваність початкових класів: із 1 вересня 2026 року граничну розрахункову наповнюваність класів (РНК) для початкової школи встановили на рівні щонайбільше 24 учнів (для громад із показником 24 і менше все залишилося без змін);
  • Повернення навчальних годин: до розрахунку повернули всі години навчального плану, фінансування яких призупиняли від початку повномасштабного вторгнення;
  • Точність планування: за інформацією заступниці міністра освіти і науки Анастасії Софієнко, оновлена формула точніше визначатиме потребу у фінансуванні заробітних плат, зокрема у великих містах, де розрахункова кількість класів зросте.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 вересня зарплати освітян зростуть ще на 20%. Разом із січневим підвищенням на 30% загальне зростання посадових окладів у сфері освіти у 2026 році сягне 50%.

Автор:
Максим Кольц

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