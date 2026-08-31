З 1 вересня зарплати освітян зростуть ще на 20%: як зміниться система оплати праці

В Україні з 1 вересня 2026 року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть на 20%. Разом із січневим підвищенням на 30% загальне зростання за рік сягне 50%. Одночасно держава повністю змінює модель нарахування заробітних плат у сфері освіти.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Головною зміною стане відмова від застарілої Єдиної тарифної сітки. За новою системою базовий оклад безпосередньо залежатиме від посади та показника середньої заробітної плати в українській економіці. Оскільки саме від розміру окладу розраховується більшість обов'язкових надбавок і доплат, це забезпечить відчутніше підвищення фінальних виплат.

Реформа охопить заклади загальної середньої та вищої освіти, інклюзивно-ресурсні центри, а також усі державні навчальні заклади. Водночас органам місцевого самоврядування рекомендували знайти ресурси та провести аналогічне підвищення з 1 вересня для працівників сфери дошкільної та позашкільної освіти, а також закладів професійної та фахової передвищої освіти.

Держава також зберегла цільові стимулювальні виплати. Зокрема, вчителі, які ведуть уроки очно на прифронтових територіях, надалі отримуватимуть щомісячну фіксовану доплату у 2600 гривень. Для викладачів коледжів, які готують фахівців для оборонно-промислового комплексу, енергетики, машинобудування та металообробки, передбачили додаткову надбавку в розмірі 10% до окладу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд запланував поетапне підвищення виплат вчителям на 50% за рік. Перший етап реформи стартував на початку року, а осінній перерахунок завершує виконання плану.