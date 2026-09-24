Вартість імпорту нафти до ЄС зросла на 55,8%: хто забезпечує основні постачання

У другому кварталі 2026 року вартість імпорту нафти до Європейського Союзу зросла на 55,8%. Водночас обсяг імпорту залишився переважно стабільним порівняно із середньомісячним показником 2025 року та склав 36,7 млн тонн (+1,2%).

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Євростату.

Щодо зрідженого природного газу, вартість імпорту зросла на 4,1%, а обсяг імпорту знизився на 5,6%. За той самий період імпорт ЗПГ зріс як у вартісному вираженні на 18,5%, так і в натуральному вираженні на 3,4%.

Головні країни-постачальники

У другому кварталі 2026 року основними постачальниками нафти залишилися Сполучені Штати з часткою 18,8%, Норвегія з показником 14,3% та Казахстан, який забезпечив 13,4% постачань.

Більшість скрапленого природного газу було імпортовано зі Сполучених Штатів, частка яких склала 63,2%. Ще 17,3% надійшло з Росії, а 8,1% — з Алжиру.

Норвегія залишилася основним постачальником ЗПГ з показником 51,2%. За нею йдуть Алжир із часткою 18,2% та Велика Британія з показником 11,1%, яка випередила Росію, чия частка склала 10,2% серед трійки провідних партнерів.

Розподіл імпорту енергоносіїв до ЄС за країнами

Раніше повідомлялося, що Європа розраховувала зниження цін на газ, і відклала активне поповнення сховищ. У результаті перед зимою запаси становлять лише 69% від норми — це найнижчий рівень за останні п’ять років.