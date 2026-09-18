Європа прорахувалася, чекаючи на дешевий газ: запаси перед зимою найнижчі за п’ять років

Європа розраховувала, що ціни на газ знизяться, і відклала активне поповнення сховищ. У результаті перед зимою запаси становлять лише 69% від норми — це найнижчий рівень за останні п’ять років.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

У чому прорахувались?

За даними Gas Infrastructure Europe, зазвичай середній показник заповнення газових сховищ для цієї пори становить 85%.

Німеччина та Нідерланди, на які разом припадає 35% потужностей газосховищ ЄС, суттєво відстають від темпів поповнення запасів. Високі ціни на енергоносії стримують приватні компанії від закупівель.

Як зазначають аналітики, розрахунок був на швидке завершення військових конфліктів на Близькому Сході і завершення перебоїв з постачанням пального. Високі ціни стримували приватні компанії від закупівель. Вони очікували, що газ подешевшає, і тоді зможуть поповнити запаси за нижчою ціною. Але цього не сталося — газ залишається дорогим.

"Кожен місяць, протягом якого Європа затримує поповнення запасів, збільшує тиск на ціни, оскільки наближається пік зимового споживання", — зауважив стратег UniCredit Джонатан Шроер.

Аналітики попереджають, що навіть звичайна холодна зима може суттєво скоротити запаси.

"Я міг би передбачити навіть звичайну холодну зиму, навіть не драматично холодну, що сховища будуть дуже сильно виснажені", — сказав Джек Шарплес з Оксфордського інституту енергетичних досліджень.

Якщо запаси доведеться активно поповнювати у 2027 році, це може на кілька місяців збільшити попит на зріджений природний газ.

Газ і паливо дорожчають

Наразі ціни на паливному ринку зберігаються на високому рівні. Газовий бенчмарк торгується на рівні 81 євро/МВт·год — на 150% більше, ніж рік тому. За прогнозом Morgan Stanley, залежно від погоди ціна може зрости до 100 євро/МВт·год.

Крім того, нафта коштує вже понад $100 за барель. На тлі паливної кризи бензин за рік у ЄС подорожчав на 24%, дизель — на 38%, авіаційне паливо — більш ніж на 100%.

Дорогий газ може посилити інфляцію

Дослідження Банку Італії показало, що зростання цін на газ може мати довший вплив на інфляцію, ніж подорожчання нафти. Газові шоки, за висновками дослідників, сильніше та довше впливають на базову інфляцію.

"Моя увага зараз менше зосереджена на цінах на нафту та паливо, і більше на цінах на газ та електроенергію", — сказав представник ЄЦБ Петер Казімір.

Найбільше високі ціни на енергоносії можуть вплинути на авіацію, хімічну промисловість, автомобільний сектор і виробництво будматеріалів.

Уряди європейських країн розглядають заходи для стримування вартості пального. Водночас такі рішення можуть збільшувати державні витрати.

Ситуація в Україні

Україна змушена збільшити імпорт газу після того, як Росія пошкодила її газовидобувну інфраструктуру, та вже у березні почала закачувати газ до підземних сховищ, готуючись до наступного опалювального сезону.

Станом на 17 березня підземні сховища України, одні з найбільших у Європі, вже були заповнені майже на 16%. В Міненерго заявили, що мають намір розпочати опалювальний сезон 2026-2027 рр. із запасами газу щонайменше 13 млрд кубометрів — приблизно стільки ж, скільки у попередньому сезоні.

Нагадаємо, станом на 31 серпня 2026 року газові сховища ЄС були заповнені в середньому на 65%. Для досягнення мінімальної цілі у 75% країнам потрібно ще понад 100 ТВт·год газу.