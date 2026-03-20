Україна завчасно почала накопичувати газові запаси на зиму на тлі втрати власного газовидобутку

Україна, змушена збільшити імпорт газу після того, як Росія пошкодила її газовидобувну інфраструктуру, та вже почала закачувати газ до підземних сховищ, готуючись до наступного опалювального сезону.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані європейського AGSI.

Зазначається, що зараз Україна щоденно імпортує в середньому 25-26 млн кубометрів газу — переважно з Угорщини та Польщі.

За даними AGSI, моніторингової платформи європейських газових сховищ, Україна також почала регулярно створювати газові запаси, закачуючи в сховища приблизно 130 гігават-годин на день.

Станом на 17 березня підземні сховища України, одні з найбільших у Європі, вже були заповнені майже на 16%. Раніше в Міненерго заявили, що мають намір розпочати опалювальний сезон 2026-2027 рр. із запасами газу щонайменше 13 млрд кубометрів — приблизно стільки ж, скільки у попередньому сезоні.

З початку повномасштабної війни Україна не розкривала повної інформації про імпорт газу. Консалтингова компанія DiXi Group заявила у четвер, що Україна минулого року скоротила споживання газу на 4% до 21 мільярда кубічних метрів, а на населення припадало 36% споживання, або 7,6 млрд кубічних метрів.

За даними консалтингової компанії, у 2025 році промисловість спожила 5 млрд куб. м газу, виробники теплової енергії – 3,9 млрд куб. м, муніципальні та бюджетні органи спожили 2,5 млрд куб. м, а втрати склали 2 млрд куб. м. До 2021 року споживання газу в Україні становило 30,3 млрд куб. м, але у 2022 році воно скоротилося до 20,3 млрд куб. м.

Reuters нагадує, що російські удари вивели з ладу близько половини українських потужностей з видобутку газу, і Україна, яка раніше покривала майже всі потреби за рахунок власного виробництва, тепер змушена імпортувати газ.

