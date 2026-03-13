Генерація, пальне, запас газу: Шмигаль назвав ключові енергетичні виклики, які стоять перед Україною

Міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді розповів про пріоритети країни в енергетичній сфері на найближчий час, серед яких відновлення 4 ГВт генераційних потужностей, накопичення 13 млрд кубометрів газу до наступного опалювального сезону та забезпечення країни пальним.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За його Шмигаля, попри пошкодження понад 9 ГВт генерації, країна стабілізувала роботу системи. На сьогодні вдалося частково відновити 3,5 ГВт потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. У планах — повернення в роботу ще 4 ГВт, з яких понад 2 ГВт планують запустити до кінця травня.

"Наші інженерні делегації працюють в ЄС, аби отримати обладнання виведених з експлуатації станцій. Від початку повномасштабної війни введено в експлуатацію 1,5 ГВт розподіленої генерації", — зазначив міністр.

Він наголосив, що серед першочергових завдань — безперебійне забезпечення пальним Сил оборони, посівної, бізнесу та роздрібної торгівлі. Для цих потреб Україна вже імпортувала у березні майже 250 тисяч тонн бензину, дизелю та скрапленого газу. Резерви країни складають по 100 тисяч тонн бензину та дизелю.

"Світова паливна криза розгортається через війну в Ірані. Наше першочергове завдання — забезпечити наявність ресурсу", — заявив Шмигаль.

Він також звернув увагу на безпеку енергооб’єктів. На 84 підстанціях та 134 критичних елементах триває спорудження об'єктів другого рівня захисту. Паралельно впроваджується експериментальний проєкт із залучення підприємств до системи ППО.

"Активний захист — це ППО. Маємо успішний експериментальний проект залучення підприємств критичної інфраструктури до системи ППО. Продовжуємо будувати системи пасивного захисту — укриття для енергооб’єктів", — розповів очільник Міненерго.

Щодо накопичення ресурсів, на кінець поточного сезону в сховищах залишиться 9,5 млрд кубометрів газу. Мета на початок наступної зими — 13 млрд кубометрів. Крім того, Україна ініціювала формат "енергетичного Рамштайну" та планує залучити 5 млрд євро від міжнародних партнерів для підтримки галузі.

Нагадаємо, потреби на відновлення енергетичного сектору України становлять $90,6 млрд, і покрити їх лише за рахунок держінвестицій неможливо. Тому Україна планує масштабне залучення приватного капіталу через механізми державно-приватного партнерства.