Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,45

44,30

EUR

51,65

51,40

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна покриває 12% потреб в електриці за рахунок імпорту – Шмигаль

Шмигаль
Шмигаль розповів про обсяги імпорту світла / Урядовий портал

Частка європейського імпорту в добовому енергоспоживанні України на середину березня сягнула 12%. Попри це, в години пікових навантажень в енергосистемі зберігається дефіцит потужності обсягом близько 1 ГВт.

Як пише Delo.ua, про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, наразі в частині областей відключення електрики не застосовуються. Там, де від них поки що неможливо відмовитися, застосовується 1-1,5 черги у графіках. Дефіцит потужності в енергосистемі у пікові години споживання складає близько 1 ГВт.

"Імпорт продовжується і складає близько 12% від загального споживання упродовж доби, завдяки чому ми краще утримуємо ситуацію у години пікового навантаження", - сказав міністр енергетики.

Шмигаль додав, що при підготовці до наступної зими енергетики максимально відновлюватимуть знищені росіянами потужності генерації.

Зокрема вдалося частково відновити 3,5 ГВт генерації, ще понад 2 ГВт можна відновити до кінця травня. Делегації енергетиків працюють у європейських країнах над отриманням списаного обладнання.

Нагадаємо, Україна збільшила обсяги імпорту електроенергії через старт планових ремонтних робіт на одному з енергоблоків АЕС. У понеділок, 9 березня, обсяг імпорту електрики з країн ЄС та Молдови зріс до 35 тис. МВт*год.

Автор:
Тетяна Бесараб