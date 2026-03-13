Україна покриває 12% потреб в електриці за рахунок імпорту – Шмигаль

Частка європейського імпорту в добовому енергоспоживанні України на середину березня сягнула 12%. Попри це, в години пікових навантажень в енергосистемі зберігається дефіцит потужності обсягом близько 1 ГВт.

Як пише Delo.ua, про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, наразі в частині областей відключення електрики не застосовуються. Там, де від них поки що неможливо відмовитися, застосовується 1-1,5 черги у графіках. Дефіцит потужності в енергосистемі у пікові години споживання складає близько 1 ГВт.

"Імпорт продовжується і складає близько 12% від загального споживання упродовж доби, завдяки чому ми краще утримуємо ситуацію у години пікового навантаження", - сказав міністр енергетики.

Шмигаль додав, що при підготовці до наступної зими енергетики максимально відновлюватимуть знищені росіянами потужності генерації.

Зокрема вдалося частково відновити 3,5 ГВт генерації, ще понад 2 ГВт можна відновити до кінця травня. Делегації енергетиків працюють у європейських країнах над отриманням списаного обладнання.

Нагадаємо, Україна збільшила обсяги імпорту електроенергії через старт планових ремонтних робіт на одному з енергоблоків АЕС. У понеділок, 9 березня, обсяг імпорту електрики з країн ЄС та Молдови зріс до 35 тис. МВт*год.