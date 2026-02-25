Україна та Світовий банк розпочинають роботу над довгостроковою енергетичною стратегією

Україна розпочинає спільну роботу зі Світовим банком над довгостроковою енергетичною стратегією, яка визначить роль усіх типів генерації, інтеграцію до європейського ринку та конкретну дорожню карту відновлення і модернізації енергосистеми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

"Важливим при формуванні стратегії є сценарний підхід, в якому буде визначено роль всіх типів генерації для стабільної роботи енергосистеми. Ключовими структурними елементами майбутнього документа мають стати енергетична безпека, інтеграція до європейського ринку, соціальний компонент та зміцнення ринкових механізмів", – розповів міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він також подякував Керуючій директорці з питань операційної діяльності Світового банку Анна Б'єрде та Віце-президентці у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані за системну підтримку України у фінансовій, експертній та інституційній сферах.

"Світовий банк залишається нашим надійним партнером у зміцненні енергетичної стійкості, реалізації реформ та інтеграції з енергетичним ринком ЄС", – додав міністр.

RDNA5, підготовлений за участі Світового банку, став однією з основних баз для подальших спільних ініціатив у сфері енергетики.

Додамо, з лютого 2022 року Україна отримала через механізми Світового банку понад 66 млрд доларів США. Структура цієї допомоги включає майже 40 млрд доларів США у вигляді грантів. Ключовим інструментом став проєкт PEACE in Ukraine із загальним обсягом $51,7 млрд.