Україна та Світовий банк розпочинають роботу над довгостроковою енергетичною стратегією

Світовий банк підтримує Україну у зміцненні енергетичної стійкості
Світовий банк підтримує Україну у зміцненні енергетичної стійкості / Міненерго

Україна розпочинає спільну роботу зі Світовим банком над довгостроковою енергетичною стратегією, яка визначить роль усіх типів генерації, інтеграцію до європейського ринку та конкретну дорожню карту відновлення і модернізації енергосистеми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

"Важливим при формуванні стратегії є сценарний підхід, в якому буде визначено роль всіх типів генерації для стабільної роботи енергосистеми. Ключовими структурними елементами майбутнього документа мають стати енергетична безпека, інтеграція до європейського ринку, соціальний компонент та зміцнення ринкових механізмів", – розповів міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він також подякував Керуючій директорці з питань операційної діяльності Світового банку Анна Б'єрде та Віце-президентці у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані за системну підтримку України у фінансовій, експертній та інституційній сферах.

"Світовий банк залишається нашим надійним партнером у зміцненні енергетичної стійкості, реалізації реформ та інтеграції з енергетичним ринком ЄС", – додав міністр.

RDNA5, підготовлений за участі Світового банку, став однією з основних баз для подальших спільних ініціатив у сфері енергетики.

Додамо, з лютого 2022 року Україна отримала через механізми Світового банку понад 66 млрд доларів США. Структура цієї допомоги включає майже 40 млрд доларів США у вигляді грантів. Ключовим інструментом став проєкт PEACE in Ukraine із загальним обсягом $51,7 млрд.

Автор:
Тетяна Гойденко