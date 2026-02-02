Запланована подія 2

Світовий банк виділяє $40 млн на відновлення української енергосистеми – Шмигаль

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль домовився про $40 млн допомоги від Світового банку / Урядовий портал

Світовий банк спрямує 40 мільйонів доларів США на підтримку НЕК “Укренерго” для закупівлі критично важливого обладнання, що дозволить прискорити відновлення енергосистеми після атак.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, про новий пакет фінансової допомоги домовилися за результатами зустрічі з керівною директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анни Б’єрде.

Сторони узгодили подальші кроки щодо стабілізації українського енергосектору, який залишається пріоритетом для міжнародних партнерів.  

Цільовим отримувачем коштів стане оператор системи передачі — НЕК "Укренерго". Грантові або кредитні ресурси (до $40 млн) будуть використані на закупівлю обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми.

Раніше Європейська Комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) терміново надали Україні додаткові 50 мільйонів євро для закупівлі газу. В Єврокомісії наголосили, що цей додатковий кредит, наданий через Механізм підтримки України, посилює реакцію Європи на найнагальніші енергетичні потреби України. 

Автор:
Тетяна Бесараб