- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Всемирный банк выделяет $40 млн на восстановление украинской энергосистемы – Шмигаль
Всемирный банк направит 40 миллионов долларов США в поддержку НЭК "Укрэнерго" для закупки критически важного оборудования, что позволит ускорить возобновление энергосистемы после атак.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министра — министра энергетики Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, о новом пакете финансовой помощи договорились по результатам встречи с управляющим директором Всемирного банка по операционной деятельности Анны Бьерде.
Стороны согласовали дальнейшие шаги по стабилизации украинского энергосектора, остающегося приоритетом для международных партнеров.
Целевым получателем средств станет оператор системы передачи - НЭК "Укрэнерго". Грантовые или кредитные ресурсы (до $40 млн) будут использованы для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы.
Ранее Европейская Комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) срочно предоставили Украине дополнительные 50 миллионов евро для закупки газа. В Еврокомиссии подчеркнули, что этот дополнительный кредит, предоставленный через Механизм поддержки Украины, усиливает реакцию Европы на важнейшие энергетические потребности Украины.