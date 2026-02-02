Запланована подія 2

Всемирный банк выделяет $40 млн на восстановление украинской энергосистемы – Шмигаль

Денис Шмыгаль
Денис Шмиыгаль договорился о $40 млн помощи Всемирного банка / Правительственный портал

Всемирный банк направит 40 миллионов долларов США в поддержку НЭК "Укрэнерго" для закупки критически важного оборудования, что позволит ускорить возобновление энергосистемы после атак.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министра — министра энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, о новом пакете финансовой помощи договорились по результатам встречи с управляющим директором Всемирного банка по операционной деятельности Анны Бьерде.

Стороны согласовали дальнейшие шаги по стабилизации украинского энергосектора, остающегося приоритетом для международных партнеров.

Целевым получателем средств станет оператор системы передачи - НЭК "Укрэнерго". Грантовые или кредитные ресурсы (до $40 млн) будут использованы для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы.

Ранее Европейская Комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) срочно предоставили Украине дополнительные 50 миллионов евро для закупки газа. В Еврокомиссии подчеркнули, что этот дополнительный кредит, предоставленный через Механизм поддержки Украины, усиливает реакцию Европы на важнейшие энергетические потребности Украины.

Автор:
Татьяна Бессараб