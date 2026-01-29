ЕС выделил "Нафтогазу" дополнительные €50 миллионов на закупку газа

Европейская Комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) срочно предоставили Украине дополнительные 50 миллионов евро для закупки газа и стабилизации энергоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"Учитывая продолжающиеся российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и резкое понижение температуры, это финансирование поможет обеспечить отопление и энергоснабжение домохозяйств, критически важных служб и предприятий по всей стране", - говорится в сообщении.

Комиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала действия России "государственным террором", подчеркнув, что из-за замерзания жители вынуждены покидать Киев и другие крупные города.

По словам еврокомиссара, масштабы разрушений настолько значительны, что Украине срочно требуются дополнительные ресурсы для выживания гражданского населения и работы критически важных служб.

В Еврокомиссии подчеркнули, что этот дополнительный кредит, предоставленный через Механизм поддержки Украины, усиливает реакцию Европы на важнейшие энергетические потребности Украины.

Благодаря ему общий объем помощи от ЕС на экстренные закупки газа для отопительного сезона 2025-2026 годов достиг 977 миллионов евро.

Закупка газа

Группа "Нефтегаз" в августе 2025 года подписала соглашение из ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа.

Для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк.

Также группа "Нафтогаз" подписала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн евро и на 127 млн евро. Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.