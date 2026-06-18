Минцифры планирует упростить правила игры на рынке облачных услуг: три ключевых изменения

Министерство цифровой трансформации разработало законопроект, упорядочивающий работу дата-центров и провайдеров облачных услуг для усиления устойчивости онлайн-услуг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы предлагаем уточнить терминологию и участников правоотношений в этой сфере, убрать лишние бюрократические процедуры, дать возможность бизнесу заключать гибкие контракты и закрепить полномочия по форсированию и реализации государственной политики в сфере облачных услуг по Минцифре", - говорится в сообщении.

По информации министерства, на рынке облачных услуг существует дублирование государственных функций, что создает препятствия для компаний. Другой проблемой является ограничение в контрактах, поскольку сейчас государство и провайдеры вынуждены работать исключительно по шаблону "Типового договора", который невозможно адаптировать к реальным запросам сторон.

Что изменится?

Новый законопроект оптимизирует правила игры на рынке и внедряет три ключевых изменения:

единственный центр формирования политики, который закрепляет все полномочия в сфере облачных услуг исключительно за Минцифрой, поэтому бизнес сможет решать вопросы быстрее, общаясь только с одним ведомством;

свобода заключать договоры через уточнение существенных условий и отказ от обязательного "Типового договора", обеспечивающего гибкость отношений, а компании и клиенты смогут самостоятельно формировать контракт, прописав в нем все ключевые условия;

четкая регистрация, которая упрощает и конкретизирует перечень документов для официального попадания в перечень облачных услуг и дата-центров, которые могут сотрудничать с государственным сектором.

Как это отразится на рынке?

В министерстве отмечают, что бизнес, в частности, провайдеры и дата-центры, получит прозрачные правила регистрации, меньше бюрократической нагрузки и свободу подписывать удобные договоры. В то же время, государство в лице министерств и ведомств сможет легче, быстрее и безопаснее покупать облачные услуги. Это поможет надежно сохранять и дополнительно защищать государственные цифровые активы.

Граждане получают более высокую устойчивость онлайн-услуг: чем лучше будет интегрированное облако в государственные системы, тем устойчивее будет цифровое государство. Услуги для граждан будут работать стабильно.

Напомним, рынок провайдеров фиксированного интернета в Украине в 2025 году демонстрировал признаки легализации и роста, несмотря на предыдущие прогнозы о его уходе в тень.