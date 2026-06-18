Мінцифри планує спростити правила гри на ринку хмарних послуг: три ключові зміни

Міністерство цифрової трансформації розробило законопроєкт, який упорядковує роботу дата-центрів та провайдерів хмарних послуг для посилення стійкості онлайн-послуг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

"Ми пропонуємо уточнити термінологію та учасників правовідносин у цій сфері, прибрати зайві бюрократичні процедури, дати змогу бізнесу укладати гнучкі контракти та закріпити повноваження з форсування й реалізації державної політики у сфері хмарних послуг за Мінцифрою", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, на ринку хмарних послуг наявне дублювання державних функцій, що створює перепони для компаній. Іншою проблемою є обмеження в контрактах, оскільки зараз держава та провайдери змушені працювати виключно за шаблоном "Типового договору", який неможливо адаптувати до реальних запитів сторін.

Що зміниться?

Новий законопроєкт оптимізує правила гри на ринку та впроваджує три ключові зміни:

єдиний центр формування політики, який закріплює всі повноваження у сфері хмарних послуг виключно за Мінцифрою, тому бізнес зможе вирішувати питання швидше, спілкуючись лише з одним відомством;

свобода укладати договори через уточнення істотних умов та відмову від обов'язкового "Типового договору", що забезпечує гнучкість відносин, а компанії і клієнти зможуть самостійно формувати контракт, прописавши в ньому всі ключові умови;

чітка реєстрація, яка спрощує та конкретизує перелік документів для офіційного потрапляння до переліку надавачів хмарних послуг та дата-центрів, які можуть співпрацювати з державним сектором.

Як це вплине на ринок?

У міністерстві зазначають, що бізнес, зокрема провайдери та дата-центри, отримає прозорі правила реєстрації, менше бюрократичного навантаження та свободу підписувати зручні договори. Водночас держава в особі міністерств і відомств зможе легше, швидше та безпечніше купувати хмарні послуги. Це допоможе надійно зберігати й додатково захищати державні цифрові активи.

Громадяни отримують вищу стійкість онлайн-послуг: що краще буде інтегрована хмара в державні системи, то стійкішою буде цифрова держава. Послуги для громадян працюватимуть стабільно.

Нагадаємо, ринок провайдерів фіксованого інтернету в Україні у 2025 році продемонстрував ознаки легалізації та зростання, попри попередні прогнози про його відхід у тінь.