Провайдери виходять з тіні: підсумки ринку фіксованого інтернету за 2025 рік

Ринок провайдерів фіксованого інтернету в Україні у 2025 році демонструє ознаки легалізації та зростання, попри попередні прогнози про його відхід у тінь.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови фінкомітету Данила Гетманцева.

Станом на 1 грудня 2025 року платники податків від цього сегменту сплатили до державної скарбниці 6,1 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2024 року сума становила 4,1 млрд грн. Це на 2 млрд грн більше, або +48,5%.

У структурі надходжень:

ПДФО та військовий збір – 1,9 млрд грн (+61%);

Податок на прибуток – 0,6 млрд грн (+25,8%);

ПДВ – 3,27 млрд грн (+58,1%).

Рівень сплати ПДВ зріс з 8,61% до 9,71%, що також свідчить про поступову легалізацію бізнесу.

Середня заробітна плата у секторі продемонструвала істотне зростання: якщо у жовтні 2024 року вона становила 14,1 тис. грн, то у жовтні 2025 року досягла 17,9 тис. грн (+26,9%).

"Ринок провайдерів фіксованого інтернету поступово виходить з тіні: зростають податкові надходження, прибутковість бізнесу та офіційні доходи працівників", - написав Гетманцев.

Водночас за його словами, ринок усе ще стикається з проблемами подрібнення операторів, а робота Бюро економічної безпеки щодо припинення порушень та притягнення винних осіб поки не набула системного характеру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4670-IX, спрямований на підвищення стабільності та якості мобільного інтернету і зв’язку для всіх громадян, що є критично важливим, особливо в умовах війни.