Нова функція "Дії": українці зможуть перевірити доступ до енергонезалежного інтернету під час знеструмлень

Українці зможуть у "Дії" перевіряти підключення свого житла до енергонезалежної xPON-мережі. Нововведення дозволить користувачам завчасно оцінювати надійність інтернету у своїх будинках під час потенційних знеструмлень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Це дасть змогу побачити реальну технічну картину та оцінити безперебійність інтернету, щоб була змога ефективно спланувати роботу й навчання під час знеструмлень.

Щоб зберегти доступ до інтернету під час знеструмлення, достатньо підключити власний роутер та ONU-термінал до павербанка чи безперебійного джерела живлення.

Що можна буде побачити на мапі:

xPON-провайдерів, які обслуговують конкретний будинок або вулицю;

наявність технології xPON, що забезпечує інтернет без світла;

скільки годин працюватиме інтернет у разі знеструмлень (наприклад, 4, 8 чи 72 години).

Також українці зможуть залишати відгуки про роботу свого провайдера. Це створить здорову конкуренцію: компанії будуть мотивовані покращувати послуги, а користувачі знатимуть, чи відповідають обіцянки реальності.

Мапа також покаже покриття енергонезалежного інтернету по всій Україні. Ми зможемо бачити "білі плями" і працювати з інтернет-провайдерами для їх усунення. Це особливо важливо для прифронтових громад, де стабільний зв’язок є питанням безпеки.

Що таке xPON

xPON (Passive Optical Network) — це технологія, яка дає змогу бути онлайн без світла до 72 годин. Оптичний кабель заходить просто у квартиру, і на шляху від провайдера немає обладнання, яке потребує електрики.

Восени 2025 року, коли почалася нова хвиля знеструмлень, попит на xPON у різних регіонах зріс від 45 до 77%. Зараз енергонезалежною технологією користуються 52% абонентів (у 2021 році було лише 30%).

Лідери з покриття (понад 70%): Вінницька, Чернівецька, Івано-Франківська, Київська, Черкаська та Волинська області.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4670-IX, спрямований на підвищення стабільності та якості мобільного інтернету і зв’язку для всіх громадян, що є критично важливим, особливо в умовах війни.