Квартири, готові до блекаутів: ціни та пропозиція зростають майже на 100%

Осіння хвиля відключень світла знову зробила критично важливими характеристики, які українці ще кілька років тому сприймали як додатковий бонус: наявність генератора, інвертора, альтернативного опалення чи резервного інтернету. Таке “автономне житло” дедалі частіше стає базовою вимогою орендарів, і ринок на це реагує.

Про це поавідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Упродовж року пропозиція квартир із резервним живленням та можливістю комфортного проживання під час блекаутів зросла нерівномірно, але в деяких містах — інтенсивно.

Найбільший приріст кількості оголошень щодо оренди житла з автономним електроживленням зафіксовано у Сумах (+240%), Чернігові (+142%), Луцьку (+100%), Житомирі та Дніпрі (+41%), а також у Києві (+27%).

Невелике, але позитивне зростання також продемонстрували Миколаїв (+15%), Хмельницький (+8%) і Полтава (+2%). В інших обласних центрах пропозиція навпаки зменшилась.

Традиційно найбільше автономних квартир пропонують великі міста: Київ (3,6 тис. оголошень), Одеса (2,1 тис.), Дніпро (298) та Львів (228). Примітно, що інтерес до автономного житла зростає не лише у регіонах, які регулярно стикаються з відключеннями чи обстрілами.

Відчутний приріст пропозиції помітний і у більш спокійних містах — Луцьку, Івано-Франківську, Вінниці. Експерти пояснюють це внутрішньою міграцією та новими стандартами якості житла, яких очікують орендарі.

Ціни: у деяких містах — зростання на 80–180%

Разом зі збільшенням пропозиції у низці міст зросли й медіанні ціни на оренду квартир з резервним живленням. Найбільше — у Миколаєві, де вартість піднялась на 180%: з 5 тис. грн до 14 тис. грн. Далі йдуть Тернопіль (+80%), Запоріжжя (+46%), Харків (+25%).

Автономне опалення: значний приріст у центрі та на півночі

Сегмент квартир з автономним опаленням також активно росте. За рік найбільше збільшення пропозиції відбулося у:

Сумах — +114% ,

Луцьку — +72% ,

Дніпрі — +40% ,

Чернігові — +32% ,

Києві — +29% .

Водночас у більшості інших міст пропозиція таких квартир скоротилася.

Лідером за загальною кількістю оголошень лишається Київ — 9,2 тис., далі — Одеса (5,4 тис.), Дніпро (1,3 тис.), Харків (621), Запоріжжя (460) і Вінниця (404).

Медіанна вартість оренди житла з опаленням, яке працює під час блекаутів, найшвидше зростала у Сумах (+36%), Харкові (+20%), Вінниці (+16%), Житомирі (+13%) та Львові (+12%).

Нагадаємо, за даними аналітиків ринку нерухомості, пропозиція на ринку оренди восени суттєво перевищує опит, ціни попри це впевнено зростають.