Ринок оренди в жовтні: оголошень багато, відгуків мало, ціни впевнено йдуть догори

Фахівці DIM.RIA проаналізували ситуацію на ринку оренди в жовтні 2025 року і порівняли її з даними за попередній місяць та жовтень минулого року. Оприлюднені дані свідчать про те, що пропозиція майже всюди суттєво перевищує попит, а ціни невблаганно зростають.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані DIM.RIA.

Пропозиція

За даними DIM.RIA у жовтні кількість нових оголошень про оренду житла в більшості міст зросла. Найвищий показник демонструє Волинська область, із приростом пропозиції +60%. Водночас менша кількість оголошень зафіксована у Івано-Франківській (-19%) та Харківській (-18%) областях, а також у Києві (-18%).

DIM.RIA: зростання пропозиції оренди у жовтні 2025 року

Ціни

У жовтні ціни загалом не змінились. Продовжує лідирувати Закарпатська область, де за однокімнатну квартиру треба заплатити 20,5 тис. грн. Друге місце за рівнем цін ділять Київ, Львівська та Волинська області, де середня вартість оренди сягає 15 тис. грн.

Найбільш доступні ціни пропонують орендодавці Харківщини: ціна однокімнатної в середньому складає 4,5 тис. грн.

DIM.RIA: вартість оренди однокімнатної квартири у жовтні 2025 року

У Києві найдорожчим залишається Печерський район, де в середньому потрібно віддати 25 тис. грн, а найдешевшим - Деснянський із ціною 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

DIM.RIA: середня вартість оренди квартири у Києві у жовтні 2025 року

Попит

Попит на оренду в жовтні продовжує знижуватись. Найбільше падіння інтересу - у Львівській (-36%), Полтавській (-34%), Чернігівській (-33%) та Чернівецькій (-32%) областях.

DIM.RIA: попит зменшився майже в усіх регіонах

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у жовтні для Києва становить 1:6. Водночас у багатьох регіонах цей показник у рази вищий. Наприклад, у Миколаївській - 1:31, у Кіровоградській - 1:28, Житомирській - 1:26.

