Рынок аренды в октябре: объявлений много, отзывов мало, цены уверенно движутся вверх

Специалисты DIM.RIA проанализировали ситуацию на рынке аренды в октябре 2025 г. и сравнили ее с данными за предыдущий месяц и октябрь прошлого года. Обнародованные данные свидетельствуют о том, что предложение почти повсюду существенно превышает спрос, цены неумолимо растут.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные DIM.RIA.

Предложение

По данным DIM.RIA в октябре количество новых объявлений об аренде жилья в большинстве городов выросло. Самый высокий показатель демонстрирует Волынская область с приростом предложения +60%. В то же время, меньшее количество объявлений зафиксировано в Ивано-Франковской (-19%) и Харьковской (-18%) областях, а также в Киеве (-18%).

DIM.RIA: рост предложения аренды в октябре 2025 года

Цены

В октябре цены в целом не изменились. Продолжает лидировать Закарпатская область, где за однокомнатную квартиру нужно заплатить 20,5 тыс. грн. Второе место по уровню цен делят Киев, Львовская и Волынская области, где средняя стоимость аренды составляет 15 тыс. грн.

Наиболее доступные цены предлагают арендодатели Харьковской области: цена однокомнатной в среднем составляет 4,5 тыс. грн.

DIM.RIA: стоимость аренды однокомнатной квартиры в октябре 2025 года

В Киеве самым дорогим остается Печерский район, где в среднем нужно отдать 25 тыс. грн, а самым дешевым – Деснянский с ценой 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

DIM.RIA: средняя стоимость аренды квартиры в Киеве в октябре 2025 года

Спрос

Спрос на аренду в октябре продолжает снижаться. Наибольшее падение интереса – во Львовской (-36%), Полтавской (-34%), Черниговской (-33%) и Черновицкой (-32%) областях.

DIM.RIA: спрос уменьшился почти во всех регионах

Соотношение количества объявлений об аренде и количестве отзывов на них в октябре для Киева составляет 1:6. В то же время во многих регионах этот показатель в разы выше. Например, в Николаевской – 1:31, в Кировоградской – 1:28, Житомирской – 1:26.

