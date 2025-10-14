Аренда однокомнатных квартир в регионах Украины: цены формируют прежде всего фактор безопасности

За период полномасштабной агрессии цены на аренду квартир по Украине неоднократно изменялись под действием различных факторов, основными из которых был фактор безопасности и региональная близость к военным действиям. Эксперты проанализировали стоимость аренды однокомнатных квартир в разных областях с 2022 по 2025 год включительно и влияние различных факторов на формирование ценовой политики по регионам.

Отмечается, что за период полномасштабного вторжения рынок аренды испытал значительные колебания цен с последующей постепенной стабилизацией и медленным ростом, в частности, в столице и крупных областных центрах. Но в восточных и южных регионах, где хуже ситуация с безопасностью, цены удерживают низкие позиции.

2022 год: значительный рост цен в западных регионах

В сентябре 2022 года существенно выросли цены на квартиры в западных регионах, чему способствовала лучшая ситуация с безопасностью. В лидеры вышел Ужгород, где сезонный показатель цен вырос на 125% до 15 тыс. грн за аренду однокомнатной квартиры.

Также рекордные цены были зафиксированы в следующих регионах:

Ивано-Франковск, +119% до 11 тыс. грн

Тернополь – + 110% до 8 тыс. грн;

Черновцы + 109% до 10 тыс. грн;

Винница + 100% до 10 тыс. грн;

Хмельницкий +80% до 9 тыс. грн;

Львов +72% до 15 тыс. грн.

В то же время, существенное удешевление цен на аренду наблюдалось на -14% в Киеве (9 тыс. грн) и Одессе (6 тыс. грн), -22% в Николаеве (3,5 тыс. грн), -25% в Чернигове (3 тыс. грн), -35% в Харькове (4 тыс. грн), -44% в Херсоне (2,5 тыс. грн), -44% в Херсоне (2,5 тыс. грн);

2023 год: постепенное восстановление цен

В 2023 году цены на аренду постепенно начали нормализоваться. В частности, в сентябре 2023 по сравнению с сентябрем 2022 цены выросли в городах, где в начале вторжения они упали или не изменились. Стоимость аренды подорожала на +85% в Чернигове (9 тыс. грн.), +60% в Житомире (12 тыс. грн.), +39% в Киеве (12,5 тыс. грн.), +29% в Николаеве (4,5 тыс. грн.), +25% в Одессе (7,5 тыс. грн.).

В западных областях цены преимущественно остались на уровне 2022 года, а рост был незначительным - 1-5%. Однако продолжила дорожать аренда в Луцке на 57% (до 11 тыс. грн.) и Ровно на 43% (до 14 тыс. грн.).

На прежнем уровне остались цены в Запорожье (5 тыс. грн), Днепре (9 тыс. грн), зато дешевле цены на 12% в Черновцах (до 9 тысяч) и Полтаве (до 7,5 тыс. грн).

2024 год: рост цен по всей Украине

В сентябре 2024 г. цена на аренду выросла почти по всей Украине, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года.

Рост на 35% зафиксирован в Чернигове (до 7,5 тыс. грн.), на 27% в Черновцах (11,6 тыс. грн.) и Полтаве (9,5 тыс. грн.). Во многих городах медианная цена выросла на 18-20%, таких как: Киев (15 тыс. грн), Ровно (12 тыс. грн), Ивано-Франковск (13 тыс. грн), Львов (18 тыс. грн).

Меньший процент роста – от 11% до 15% – наблюдался в сентябре 2024 года в Виннице (11,5 тыс. грн), Днепре (10 тыс. грн), Одессе (8,5 тыс. грн), Николаеве (5 тыс. грн).

На уровне предыдущего года остались медианные цены в таких городах, как Запорожье, Харьков и Херсон. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в этих городах в сентябре 2024 составила от 3 до 5 тыс. грн.

2025 год: умеренное удорожание в большинстве городов

В текущем 2025 году медианные цены на однокомнатную аренду продолжают расти. Однако в большинстве городов оно не превышает 15%.

Исключение в сентябре 2025 составляют Одесса (11 тыс. грн) и Харьков (5 тыс. грн), где средняя цена за аренду по сравнению с сентябрем прошлого года выросла на 25% и 29% соответственно. Рост на 20% можно наблюдать в Николаеве (6 тыс. грн).

На 10-13% выросли цены в Киеве (17 тыс. грн), Ивано-Франковске (15 тыс. грн), Виннице (13 тыс. грн), Днепре (11 тыс. грн), Черкассах (10 тыс. грн).

В то же время почти не изменились цены в Ужгороде (19 тыс. грн), Львове (+2% до 18,5 тыс. грн), Ровно (0%, 12 тыс. грн), а снизились – только в Черновцах (-6% до 11 тыс. грн) и Чернигове (-7% до 7 тыс. грн).

