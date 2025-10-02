- Категория
В Украине предлагают снизить налог на аренду квартир
В Украине предлагается снизить налог на доходы от аренды квартир в рамках реформы жилищной политики.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Укринформ со ссылкой на сообщение председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.
Рынок аренды в Украине.
"Это позволит вывести рынок аренды из тени и для государства увеличить объем получаемых налогов. Для арендодателей это позволит получить абсолютно белые доходы, улучшить свой статус перед банками и иметь подтверждение легального дохода как в Украине, так и в странах Евросоюза", - пояснила Шуляк.
По ее словам, арендодатели платят 23% налога от дохода с аренды, а предлагаемые изменения предусматривают снижение ставки до 5–10%. Она отметила, что от этой инициативы выиграют все стороны:
- государство получит большие налоговые поступления;
- арендодатели смогут легализовать доходы;
- права арендаторов будут надежно защищены.
Напомним, что осенний период традиционно сопровождается ростом спроса на аренду жилья и повышением цен на рынке. Этот год не стал исключением – стоимость однокомнатных квартир в некоторых регионах Украины выросла даже на 55% по сравнению с показателями первого полугодия.