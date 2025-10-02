В Україні пропонують знизити податок на оренду квартир

В Україні пропонують знизити податок на доходи від оренди квартир у рамках реформи житлової політики.

Як пише Delo.ua, про це інформує Укрінформ з посиланням на повідомлення голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк.

Ринок оренди в Україні

"Це дозволить вивести ринок оренди з тіні і для держави збільшити обсяг одержуваних податків. Для орендодавців же це дозволить отримати абсолютно білі доходи, поліпшити свій статус перед банками і мати підтвердження легального доходу як в Україні, так і в країнах Євросоюзу", – пояснила Шуляк.

За її словами, наразі орендодавці сплачують 23% податку від доходу з оренди, а пропоновані зміни передбачають зниження ставки до 5–10%. Вона зазначила, що від цієї ініціативи виграють усі сторони:

держава отримає більші податкові надходження;

орендодавці зможуть легалізувати доходи;

права орендарів будуть надійно захищені.

Нагадаємо, що осінній період традиційно супроводжується зростанням попиту на оренду житла та підвищенням цін на ринку. Цей рік не став винятком — вартість однокімнатних квартир у деяких регіонах України зросла навіть на 55% порівняно з показниками першого півріччя.