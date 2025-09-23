Оренда житла в Україні: восени очікується новий виток зростання цін

Восени 2025 року українців чекає чергове подорожчання оренди житла. За прогнозами експертів, з якими ознайомився Delo.ua , ціни на квартири зростуть у середньому на 10-20%, і найбільше це відчують ті, хто шукає однокімнатне житло у безпечних регіонах країни. Орендний ринок України вже кілька років поспіль демонструє стійку тенденцію до зростання, і цьогорічна осінь не стане винятком. Тисячі студентів, молодих спеціалістів та внутрішньо переміщених осіб створюють постійний попит, який традиційно досягає піку саме у вересні-жовтні.

Причини осіннього подорожчання

Причини подорожчання очевидні та цілком прогнозовані. По-перше, традиційний сезонний сплеск попиту перед початком навчального року, коли тисячі студентів та молодих спеціалістів активно шукають квартири у великих містах. По-друге, скорочення пропозицій після літнього періоду, коли частина власників орієнтується на короткострокову оренду для туристів, залишаючи восени менше доступних варіантів для довгострокового найму.

За словами керівниці сектору з розвитку продажів нерухомості Оксани Остапчук, ринок оренди завжди був чутливим до сезонних факторів. Тільки за перше півріччя 2025 року ціни вже зросли на 8%, і ця тенденція не зупиниться. Найбільш відчутно подорожчають саме однокімнатні квартири, які традиційно мають найбільший попит серед студентів та молодих працівників.

Додатковим фактором зростання цін стала внутрішня міграція населення з прифронтових територій до відносно безпечних регіонів. Це створює додатковий тиск на орендний ринок у західних та центральних областях, де попит стабільно перевищує пропозицію.

Регіональні лідери зростання

Найбільше зростання очікується у західних областях та великих містах, які традиційно залишаються магнітом для внутрішньої міграції. Лідерами за попитом залишаються Київ, Львів, Одеса, Ужгород та Івано-Франківськ, де концентрація навчальних закладів та робочих місць створює стабільний попит на орендне житло.

Особливо динамічно ринок "ожив" у липні цього року. В Івано-Франківську попит зріс на рекордні 45%, що пов'язано як із сезонними факторами, так і з репутацією міста як одного з найбезпечніших в Україні. У Дніпрі зростання склало 39%, в Ужгороді – 31%, у Львові – 28%. Навіть у прифронтовому Харкові, попри всі ризики, попит зріс на 18%, що свідчить про поступову стабілізацію ситуації.

Київ, попри скромні 5% зростання у липні, залишається абсолютним лідером за загальною кількістю заявок і найконкурентнішим ринком країни. Столиця демонструє відносну стабільність цін, оскільки тут вже сформувався зрілий ринок з усталеними цінами.

Фінансове навантаження на орендарів

Аналітики звертають увагу на зростаюче фінансове навантаження на орендарів у багатьох містах України. Оренда поступово "з'їдає" все більшу частину доходів українців, особливо у популярних для проживання містах.

Найскладніша ситуація склалася в Ужгороді, де однокімнатна квартира обходиться у 76% середнього доходу по місту. У Львові цей показник сягає 65%, а в Києві – 61%. Для двокімнатних квартир ситуація ще критичніша: у столиці оренда може сягати майже 93% середньої зарплати, що ставить під сумнів доступність такого житла для пересічних українців.

Така диспропорція між доходами та вартістю оренди створює серйозні виклики для молодих фахівців та студентів, змушуючи їх шукати альтернативні варіанти: від співоренди до житла у віддалених районах з довгою дорогою до роботи чи навчання.

Цінові тенденції по категоріях житла

За даними експертів, найбільший дефіцит та, відповідно, найвищі темпи зростання цін очікуються у сегменті однокімнатних квартир. Цей тип житла користується найбільшою популярністю серед студентів, молодих спеціалістів та невеликих сімей, що створює стійкий попит протягом усього року.

Двокімнатні квартири також демонструють тенденцію до подорожчання, хоча менш стрімку. Їх частіше обирають сім'ї з дітьми або ті, хто працює вдома і потребує окремого робочого простору. Трикімнатне житло залишається відносно стабільним у ціні через обмежене коло потенційних орендарів.

Окремою категорією стали квартири з додатковими опціями безпеки: генераторами, сонячними панелями, близькістю до укриттів. Такі варіанти коштують на 15-25% дорожче звичайних, але користуються стабільним попитом серед тих, хто може дозволити собі доплату за комфорт та безпеку.

Що формує новий попит

Сучасний орендар став набагато вимогливішим порівняно з довоєнними часами. Крім традиційних факторів – ціни, площі та зручності розташування – українці дедалі частіше зважають на питання безпеки та автономності житла.

Досвід ракетних обстрілів та тривалих відключень світла сформував нові пріоритети при виборі житла. Орендарі активно цікавляться наявністю генераторів, сонячних панелей, індивідуального опалення та стабільністю інфраструктури. Найважливішим фактором залишається близькість укриттів або підземних паркінгів.

У великих містах, особливо в Києві, з'явилися локації, які втрачають популярність через регулярні атаки по інфраструктурних об'єктах. Натомість безпечніші райони можуть дорожчати швидшими темпами через підвищений попит.

Прогнози на осінній сезон

Експерти одностайні у прогнозах щодо подальшого зростання цін на орендне житло. За їхніми оцінками, у популярному бюджетному сегменті одно- та двокімнатних квартир у районі 15 тисяч гривень оренда може зрости до 10% вже у вересні-жовтні.

Проте в містах, де влітку вже був сплеск цін, орендарям може пощастити, і нового суттєвого подорожчання не буде. У таких містах, як Рівне та Вінниця, де ціни зросли достатньо серйозно протягом літніх місяців, восени зростання може бути більш помірним.

У Києві, де літнього стрибка цін не спостерігалося, експерти очікують активне зростання з початку вересня. Столичний ринок традиційно реагує на повернення студентів та активізацію ділового життя після літніх відпусток.

Стратегії для орендарів

За поточних умов орендарям варто планувати пошук житла заздалегідь, не чекаючи традиційного осіннього ажіотажу. Серпень залишається відносно спокійним місяцем для пошуку квартири, коли вибір ще достатньо широкий, а ціни не досягли осінніх піків.

Експерти радять звертати увагу не лише на ціну, але й на загальну вартість проживання, включаючи комунальні послуги, транспортні витрати та доступність необхідної інфраструктури. Іноді квартира у віддаленому районі з низькою орендною платою може виявитися дорожчою через додаткові витрати на дорогу до роботи.

Також варто розглядати варіанти співоренди, особливо у великих містах, де вартість окремої квартири може бути непідйомною. Багато молодих спеціалістів та студентів обирають цей формат як компроміс між комфортом та фінансовими можливостями.

Довгострокові перспективи

Ринок оренди житла в Україні залишається тісно пов'язаним з військовою ситуацією та її наслідками. Внутрішня міграція, питання безпеки та економічна нестабільність продовжують формувати попит та пропозицію на цьому ринку.

Проте навіть в умовах війни орендний ринок демонструє стійкість та адаптивність. Власники житла поступово пристосовуються до нових реалій, інвестуючи у системи автономного енергоживлення та покращуючи безпеку своїх об'єктів.

У довгостроковій перспективі експерти очікують поступової стабілізації цін після завершення активної фази конфлікту та повернення частини переселенців до рідних домівок. Проте до цього моменту орендний ринок залишатиметься одним з найдинамічніших сегментів української економіки.

Висновки

Осінь 2025 року принесе черговий виток зростання цін на оренду житла в Україні. Поєднання сезонних факторів, внутрішньої міграції та нових вимог до безпеки житла створює ідеальний шторм для подорожчання.

Орендарям варто готуватися до зростання цін у середньому на 10-20% у популярних містах та регіонах. Найбільше це торкнеться однокімнатних квартир у безпечних локаціях, де попит традиційно перевищує пропозицію.