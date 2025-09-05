Ціни на оренду квартир в Києві у вересні 2025 (інфографіка)

Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на вересень 2025 року. Ознайомтеся з аналітикою та інфографікою у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у вересні 2025

У вересні 2025 року орендний ринок Києва демонструє стійке зростання. Згідно з даними порталу M2bomber, середня вартість оренди квартир у столиці піднялася більш ніж на 10 % за останній місяць та на понад 12 % у річному вимірі.

Як змінилися ціни на оренду в Києві – вересень 2025, інфографіка: m2bomber

Більш детально ситуацію з цінами по квартирам за кількістю кімнат та районним розташуванням розглянемо нижче.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок вересня 2025 року оренда однокімнатних квартир у Києві зросла на 11–15% порівняно з минулим місяцем. Якщо на початку серпня середня вартість становила 16 400 – 18 000 гривень, то до вересня вона підвищилась до 18 800 – 20 000 гривень за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві – вересень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Зазвичай це відбувається через підйом попиту на оренду житла, коли на ринок виходять студенти, працівники після літніх відпусток та внутрішні мігранти.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:

Печерський — 35 900 грн;

Шевченківський — 28 000 грн;

Голосіївський — 22 300 грн.

Водночас, до районів із середнім сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться:

Подільський — 21 000 грн;

Солом’янський — 18 000 грн;

Дарницький — 18 000 грн;

Оболонський — 16 000 грн;

Дніпровський — 16 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Києва - вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

А от найдоступніше житло можна знайти у наступних районах:

Деснянський — 10 000 грн;

Святошинський — 14 800 грн.

Також доступні пропозиції по оренді однокімнатних квартир можна знайти в агломерації Києва в таких населених пунктах:

Петропавлівська Борщагівка — 16 500 грн;

Буча — 15 000 грн;

Софіївська Борщагівка — 14 500 грн;

Вишневе — 14 500 грн;

Бровари — 13 000 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках, таких типів, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 25 000 грн;

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) – 25 000 грн.

Перша категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі. Дореволюційні ж будинки високо цінуються за вінтажність, високі стелі та розташування в історичних районах Києва.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови в Києві – вересень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири “середнього цінового сегменту” можна знайти в таких будинках, як:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) – 18 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) – 17 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) – 13 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) – 17 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві становить 14 000–16 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (240) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві становить 18 000 грн і за такою ціною здається 10.2% однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві - вересень 2025, інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок вересня 2025 року оренда двокімнатних квартир у Києві зросла на 10–12 % порівняно з минулим місяцем. Якщо на початку серпня середня вартість становила 25 000 – 26 000 гривень, то до вересня вона підвищилась до 27 500 – 29 000 гривень за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві - вересень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Зазвичай таке зростання відбувається через підвищений попит на більші квартири на старті осіннього сезону, коли на ринок виходять сім’ї, працівники після літніх відпусток та внутрішні мігранти, які шукають комфортніше житло.

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах

Найдорожчими районами є:

Печерський — 42 200 грн;

Шевченківський — 33 700 грн;

Голосіївський — 30 000 грн.

Щодо районів із середнім сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2025 належать:

Подільський — 24 500 грн;

Солом’янський — 23 000 грн;

Дарницький — 20 000 грн;

Оболонський — 22 800 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві за районами - вересень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Також доступні пропозиції в середньому діапазоні цін по оренді двокімнатних квартир можна знайти в агломерації Києва в таких населених пунктах:

Буча — 20 000 грн;

Софіївська Борщагівка — 23 000 грн.

Найдешевше двокімнатне житло пропонують до оренди у таких районах, як:

Дніпровський — 18 500 грн;

Святошинський — 18 000 грн;

Деснянський — 12 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі квартири традиційно пропонуються у будинках, таких типів, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 37 000 грн;

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) – 37 000 грн.

Водночас двокімнатні квартири здають за середньою ціною у будинках по типу:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) – 30 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) – 24 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир в Києві за роками забудови - вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найдешевші пропозиції по двокімнатним квартирам можна знайти в будинках по типу:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) – 15 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) – 15 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних або добре транспортно доступних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (360) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві - вересень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 29 000 – 30 000 грн, за такою ціною здається 16.9% двокімнатних квартир в Києві.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві - вересень 2025,інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у вересні 2025 року становить 29 900 грн. Ціна зросла на 4.5%, у порівнянні з минулим місяцем (28 600 грн).

Водночас середня ціна на оренду трикімнатних квартир в оголошеннях становить 41 900 грн. Ціна знизилася на 6.9%, якщо порівнювати з минулим місяцем (45 000 грн).

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві - вересень 2025, інфографікаЛУН Статистика

Така різниця між цінами вказує на те, що ціна в пропозиціях (оголошеннях від орендодавців) часто не відповідає тим сумам, які готові платити орендарі. Тому останніми місяцями спостерігається тенденція, де орендодавці поступово знижують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до реалій ринку.

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири є:

Печерський — 71 700 грн;

Шевченківський — 50 600 грн;

Голосіївський — 43 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві за районами - вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

До районів із середнім сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у вересні 2025 належать:

Подільський — 33 500 грн;

Солом’янський — 32 500 грн;

Дарницький — 25 000 грн;

Оболонський — 32 000 грн;

Дніпровський — 25 000 грн.

Найдоступніша оренда житла пропонується у таких районах, як

Деснянський — 15 000 грн;

Святошинський — 20 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку

Найдорожчі пропозиції по оренді трикімнатних квартир в Києві можна знайти у будинках по типу:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 63 000 грн;

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) – 59 000 грн.

Середній сегмент цін на трикімнатні квартири припадає на такі будинки, як:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) – 42 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) – 37 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир в Києві за роками забудови - вересень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

І нарешті, найдешевші квартири традиційно можна знайти у будинках по типу:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) – 18 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) – 19 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 25 000 – 30 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (146) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві, інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 16 200 грн, за такою ціною здається 11.6% квартир.