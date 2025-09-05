- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на аренду квартир в Киеве в сентябре 2025 года (инфографика)
Delo.ua собрал данные из самых авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на сентябрь 2025 года. Ознакомьтесь с аналитикой и инфографикой в этом материале.
Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в сентябре 2025 года
В сентябре 2025 арендный рынок Киева демонстрирует устойчивый рост. Согласно данным портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в столице поднялась более чем на 10% за последний месяц и более чем на 12% в годовом измерении.
Более подробно ситуацию с ценами по квартирам по количеству комнат и районному расположению рассмотрим ниже.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву
По состоянию на начало сентября 2025 г. аренда однокомнатных квартир в Киеве выросла на 11–15% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале августа средняя стоимость составляла 16 400 – 18 000 гривен, то к сентябрю она повысилась до 18 800 – 20 000 гривен, по данным ЛУН Статистика.
Обычно это происходит из-за подъема спроса на аренду жилья, когда на рынок выходят студенты, работники после летних отпусков и внутренние мигранты.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева
Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:
- Печерский — 35 900 грн;
- Шевченковский — 28 000 грн;
- Голосеевский — 22 300 грн.
В то же время, к районам со средним сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 года относятся:
- Подольский — 21 000 грн;
- Соломенский —18 000 грн;
- Дарницкий — 18 000 грн;
- Оболонский — 16 000 грн;
- Днепровский — 16 000 грн.
А вот самое доступное жилье можно найти в следующих районах:
- Деснянский — 10 000 грн;
- Святошинский — 14 800 грн.
Также доступные предложения по аренде однокомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в следующих населенных пунктах:
- Петропавловская Борщаговка — 16 500 грн;
- Буча — 15 000 грн;
- Софиевская Борщаговка — 14 500 грн;
- Вишневое — 14 500 грн;
- Бровары — 13 000 грн.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, таких типов как:
- Новостройки (построены после 2010 года) — 25 000 грн.;
- Дореволюционные (построены в 1918 году) — 25 000 грн.
Первая категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре. Дореволюционные дома высоко ценятся за винтажность, высокие потолки и расположение в исторических районах Киева.
В то же время, однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, как:
- Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) – 18 000 грн;
- Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) – 17 000 грн.
Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:
- Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) – 13 000 грн;
- Панельки (построены с 1969 по 1991 год) – 17 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве
Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 14000–16000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (240) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 18 000 грн и по такой цене сдается 10.2% однокомнатных квартир.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву
На начало сентября 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Киеве выросла на 10–12% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале августа средняя стоимость составляла 25 000 – 26 000 гривен, то к сентябрю она повысилась до 27 500 – 29 000 гривен по данным ЛУН Статистика.
Обычно такой рост происходит из-за повышенного спроса на большие квартиры на старте осеннего сезона, когда на рынок выходят семьи, работники после летних отпусков и внутренние мигранты, ищущие более комфортное жилье.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве
Найдорожчими районами є:
- Печерський — 42 200 грн;
- Шевченківський — 33 700 грн;
- Голосіївський — 30 000 грн.
Щодо районів із середнім сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2025 належать:
- Подільський — 24 500 грн;
- Солом’янський — 23 000 грн;
- Дарницький — 20 000 грн;
- Оболонський — 22 800 грн.
Самыми дорогими районами являются:
- Печерский — 42 200 грн;
- Шевченковский — 33 700 грн;
- Голосеевский —30 000 грн.
Относительно районов со средним сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в сентябре 2025 года принадлежат:
- Подольский —24 500 грн;
- Соломенский —23 000 грн;
- Дарницкий —20 000 грн;
- Оболонский —22 800грн.
Также доступные предложения в среднем диапазоне цен по аренде двухкомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в следующих населенных пунктах:
- Буча — 20 000 грн;
- Софиевская Борщаговка — 23 000 грн.
Самое дешевое двухкомнатное жилье предлагают к аренде в таких районах, как:
- Днепровский — 18 500 грн;
- Святошинский — 18 000 грн;
- Деснянский — 12 000 грн.
Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки
В то же время двухкомнатные квартиры сдают по средней цене в домах по типу:
- Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) – 30 000 грн;
- Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) – 24 000 грн.
Найдешевші пропозиції по двокімнатним квартирам можна знайти в будинках по типу:
- Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) – 15 000 грн;
- Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) – 15 000 грн.
Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних або добре транспортно доступних районах столиці.
Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Киеве
Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000 – 20000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (360) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 29 000 – 30 000 грн, по такой цене сдается 16.9% двухкомнатных квартир в Киеве.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву
Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Киеве в сентябре 2025 составляет 29 900 грн. Цена выросла на 4.5% по сравнению с прошлым месяцем (28 600 грн).
В то же время, средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в объявлениях составляет 41 900 грн. Цена снизилась на 6.9%, если сравнивать с прошлым месяцем (45 000 грн).
Такая разница между ценами указывает на то, что цена в предложениях (объявлениях от арендодателей) часто не соответствует тем суммам, которые готовы платить арендаторы. Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, где арендодатели постепенно снижают цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с реалиями рынка.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самые дорогие районы для аренды 3-комнатной квартиры:
- Печерский — 71 700 грн;
- Шевченковский — 50 600грн;
- Голосеевский — 43 000грн.
К районам со средним сегментом цен на аренду трехкомнатных квартир в сентябре 2025 года относятся:
- Подольский — 33 500 грн;
- Соломенский — 32 500 грн;
- Дарницкий — 25 000 грн;
- Оболонский — 32 000 грн;
- Днепровский — 25 000 грн.
Самая доступная аренда жилья предлагается в таких районах, как
- Деснянский — 15 000 грн;
- Святошинский — 20 000 грн.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку
Найдорожчі пропозиції по оренді трикімнатних квартир в Києві можна знайти у будинках по типу:
Средние цены аренды трехкомнатных квартир по типу дома
Самые дорогие предложения по аренде трехкомнатных квартир можно найти в домах по типу:
- Новостройки (построены после 2010 года) – 63 000 грн.;
- Дореволюционные (построены в 1918 году) – 59 000 грн.
Средний сегмент цен на трехкомнатные квартиры приходится на такие дома, как:
- Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) – 42 000 грн;
- Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) – 37 000 грн.
И, наконец, самые дешевые квартиры традиционно можно найти в домах по типу:
- Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) – 18 000 грн;
- Панельки (построены с 1969 по 1991 год) – 19 000 грн.
Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, паркингов и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются более доступной ценой и часто выгодным расположением в исторических районах столицы.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве
Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 25 000 – 30 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (146) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 16 200 грн, по такой цене сдается 11.6% квартир.