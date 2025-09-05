Цены на аренду квартир в Киеве в сентябре 2025 года (инфографика)

Delo.ua собрал данные из самых авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на сентябрь 2025 года. Ознакомьтесь с аналитикой и инфографикой в ​​этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в сентябре 2025 года

В сентябре 2025 арендный рынок Киева демонстрирует устойчивый рост. Согласно данным портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в столице поднялась более чем на 10% за последний месяц и более чем на 12% в годовом измерении.

Как изменились цены на аренду в Киеве – сентябрь 2025, инфографика: m2bomber

Более подробно ситуацию с ценами по квартирам по количеству комнат и районному расположению рассмотрим ниже.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало сентября 2025 г. аренда однокомнатных квартир в Киеве выросла на 11–15% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале августа средняя стоимость составляла 16 400 – 18 000 гривен, то к сентябрю она повысилась до 18 800 – 20 000 гривен, по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве – сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Обычно это происходит из-за подъема спроса на аренду жилья, когда на рынок выходят студенты, работники после летних отпусков и внутренние мигранты.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

Печерский — 35 900 грн;

Шевченковский — 28 000 грн;

Голосеевский — 22 300 грн.

В то же время, к районам со средним сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 года относятся:

Подольский — 21 000 грн;

Соломенский —18 000 грн;

Дарницкий — 18 000 грн;

Оболонский — 16 000 грн;

Днепровский — 16 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Киева —сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

А вот самое доступное жилье можно найти в следующих районах:

Деснянский — 10 000 грн;

Святошинский — 14 800 грн.

Также доступные предложения по аренде однокомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в следующих населенных пунктах:

Петропавловская Борщаговка — 16 500 грн;

Буча — 15 000 грн;

Софиевская Борщаговка — 14 500 грн;

Вишневое — 14 500 грн;

Бровары — 13 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, таких типов как:

Новостройки (построены после 2010 года) — 25 000 грн.;

Дореволюционные (построены в 1918 году) — 25 000 грн.

Первая категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре. Дореволюционные дома высоко ценятся за винтажность, высокие потолки и расположение в исторических районах Киева.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки в Киеве – сентябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, как:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) – 18 000 грн;

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) – 17 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) – 13 000 грн;

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) – 17 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 14000–16000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (240) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 18 000 грн и по такой цене сдается 10.2% однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве – сентябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

На начало сентября 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Киеве выросла на 10–12% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале августа средняя стоимость составляла 25 000 – 26 000 гривен, то к сентябрю она повысилась до 27 500 – 29 000 гривен по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве – сентябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Обычно такой рост происходит из-за повышенного спроса на большие квартиры на старте осеннего сезона, когда на рынок выходят семьи, работники после летних отпусков и внутренние мигранты, ищущие более комфортное жилье.

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Самыми дорогими районами являются:

Печерский — 42 200 грн;

Шевченковски й — 33 700 грн;

Голосеевский —30 000 грн.

Относительно районов со средним сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в сентябре 2025 года принадлежат:

Подольский —24 500 грн;

Соломенский —23 000 грн;

Дарницкий —20 000 грн;

Оболонский —22 800грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве по районам - сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Также доступные предложения в среднем диапазоне цен по аренде двухкомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в следующих населенных пунктах:

Буча — 20 000 грн;

Софиевская Борщаговка — 23 000 грн.

Самое дешевое двухкомнатное жилье предлагают к аренде в таких районах, как:

Днепровский — 18 500 грн;

Святошинский — 18 000 грн;

Деснянский — 12 000 грн.

Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки

В то же время двухкомнатные квартиры сдают по средней цене в домах по типу:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) – 30 000 грн;

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) – 24 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир в Києві за роками забудови —вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найдешевші пропозиції по двокімнатним квартирам можна знайти в будинках по типу:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) – 15 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) – 15 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних або добре транспортно доступних районах столиці.

Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000 – 20000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (360) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве - сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 29 000 – 30 000 грн, по такой цене сдается 16.9% двухкомнатных квартир в Киеве.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве - сентябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Киеве в сентябре 2025 составляет 29 900 грн. Цена выросла на 4.5% по сравнению с прошлым месяцем (28 600 грн).

В то же время, средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в объявлениях составляет 41 900 грн. Цена снизилась на 6.9%, если сравнивать с прошлым месяцем (45 000 грн).

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве - сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Такая разница между ценами указывает на то, что цена в предложениях (объявлениях от арендодателей) часто не соответствует тем суммам, которые готовы платить арендаторы. Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, где арендодатели постепенно снижают цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с реалиями рынка.

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самые дорогие районы для аренды 3-комнатной квартиры:

Печерский — 71 700 грн;

Шевченковский — 50 600грн;

Голосеевский — 43 000грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве по районам - сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

К районам со средним сегментом цен на аренду трехкомнатных квартир в сентябре 2025 года относятся:

Подольский — 33 500 грн;

Соломенский — 32 500 грн;

Дарницкий — 25 000 грн;

Оболонский — 32 000 грн;

Днепровский — 25 000 грн.

Самая доступная аренда жилья предлагается в таких районах, как

Деснянский — 15 000 грн;

Святошинский — 20 000 грн.

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по типу дома

Самые дорогие предложения по аренде трехкомнатных квартир можно найти в домах по типу:

Новостройки (построены после 2010 года) – 63 000 грн.;

Дореволюционные (построены в 1918 году) – 59 000 грн.

Средний сегмент цен на трехкомнатные квартиры приходится на такие дома, как:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) – 42 000 грн;

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) – 37 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам застройки - сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

И, наконец, самые дешевые квартиры традиционно можно найти в домах по типу:

Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) – 18 000 грн;

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) – 19 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, паркингов и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются более доступной ценой и часто выгодным расположением в исторических районах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 25 000 – 30 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (146) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве, инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 16 200 грн, по такой цене сдается 11.6% квартир.