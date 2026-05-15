ВАКС застосував запобіжний захід до ще чотирьох підозрюваних у справі про "Династію": що відомо

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) призначив застави на загальну суму 55,5 млн грн ще чотирьом підозрюваним у справі про легалізацію 460 млн грн під час елітного будівництва елітного котеджного містечка "Династія" під Києвом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

За даними слідства, всі вони є "учасниками організованої групи, причетної до легалізації здобутого злочинним способом майна в особливо великих розмірах". Так, суд застосував:

до співзасновників обслуговуючого кооперативу – заставу в розмірі 10,6 млн грн та 9,9 млн грн відповідно;

до директора приватного товариства – 20 млн грн застави;

довіреній особі міністра – заставу в сумі 15 млн грн.

В САП зазначили, що усі зазначені підозрювані підконтрольні колишньому Віце-прем’єр-міністру, але, згідно із законом, не називали прізвищ підозрюваних. У Центрі протидії корупції повідомили, що ними є: Сергій Сіранчук, Марина Медведєва, Геннадій Опальчук та Лілія Лисенко.

Деталі справи про "Династію"

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), у 2020 році Міністр розвитку громад та територій України (посада на час початку вчинення злочину) вирішив побудувати приватне котеджне містечко з власним спа-комплексом у селі Козин Київської області. Як майбутніх сусідів та співінвесторів він залучив осіб, які мали значний вплив на політичні та економічні процеси в державі: керівника Офісу Президента України (посада на час початку вчинення злочину) і впливового бізнесмена.

Будівництво здійснювалось через житлово-будівельний кооператив, підконтрольний колишньому Віце-прем’єр-міністру, і фінансувалось із трьох джерел, а саме за рахунок:

поповнення пайового фонду будівельного кооперативу коштами, отриманими підставними засновниками від групи компаній, які мають ознаки фіктивності;

готівкових коштів, отриманих від підконтрольної бізнесмену " пральні " , яка займалась відмиванням коштів, отриманих від корупційних злочинів, зокрема – внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ " НАЕК «Енергоатом " (72 % загального обсягу фінансування);

готівкових коштів, наданих бізнесменом, походження яких не встановлено.

Всього упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн.

Наразі серед підозрюваних значаться:

колишній к ерівник Офісу Президента Андрій Єрмак ;

колишній Віце-прем'єр-міністр України (організатор) Олексій Чернишов;

бізнесмен (один із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас", співорганізатор — Тімур Міндіч);

4 особи, підконтрольні колишньому Віце-прем’єр-міністру.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно іх рішенням ВАКС, Єрмак перебуває під вартою в платній камері слідчого ізолятора. За нього почали вносити заставу.

За даними журналістів, найбільший внесок — 8 мільйонів гривень — зробила Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Ще 6,5 мільйона гривень вніс адвокат Сергій Свириба.

Сьогодні, 15 травня до збору коштів долучився колишній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров, внісши 30 мільйонів гривень. Вже зібрано 44 500 666 гривень з необхідних 140 мільйонів.