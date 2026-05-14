Суд відправив екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака під варту: може вийти під заставу у 140 млн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, якого підозрюють у легалізації 460 мільйонів гривень під час елітного будівництва у Козині під Києвом, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави у 140 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це стало відомо з трансляції ВАКС.

Прокуратура просила для Єрмака обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. Правоохоронці вважають, що Єрмак має достатньо коштів і зв’язків, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні.

Колишнього очільника Офісу президента підозрюють у відмиванні 460 млн грн на будівництві кооперативу "Династія" під Києвом.

Що каже сторона захисту?

Захисник Єрмака Ігор Фомін під час виступу у суді звернув увагу на те, що об'єкт нерухомості, який фігурує у справі, є недобудовою. Мовляв, для набуття права власності на об'єкт потрібна цивільно-правова угода, а колишній керівник ОП не мав права власності на це майно у котеджному містечку"Династія".

Фомін під час виступу у суді заявив, що немає ризиків, які вимагають взяття Єрмака під варту. Адвокат також зауважив, що Андрій Єрмак після відставки залишався в Україні, хоча міг поїхати за кордон. Він завжди повертався з відряджень і жодного разу не був у відпустці: "За всі ці роки немає жодного приводу сказати, що він десь на пляжі був, десь за кордоном, не знаю, в якомусь готелі, спа. Нуль".

І кінці виступу він попросив суд визнати підозру необґрунтованою і відмовити у триманні під вартою. Крім того, адвокат попросив не обмежувати підзахисного територіально, бо це "погано вплине на його роботу".

Сам Андрій Єрмак у суді заперечив будь-які звинувачення проти себе. "Моє майно обмежується тим, що є у декларації, яка перевірялась у 2025 році… Я нічого не купував, не орендував. Я ні за що нікому не сплачував якихось грошей, бо знаходився на держслужбі ".

Справа про "Династію"

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у справі щодо легалізації 460 млн грн. За даними слідства, йдеться про організовану групу, яка могла бути причетна до відмивання коштів під час елітного будівництва під Києвом. Дії кваліфіковано за статтею про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Наразі тривають слідчі дії.

Також, за даними слідства, серед учасників організації - ексміністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія". Будинки мали б бути для особистого користування учасників угруповання. Вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. За даними НАБУ, Єрмака залучили до схеми легалізації коштів через будівництво ще влітку 2020 року.

У НАБУ повідомляють, що легалізація коштів розпочалася вже у червні 2021 року. Фінансування відбувалося двома шляхами: через нібито замовлення будівництва житлово-будівничим кооперативом "Сонячний берег". Засновники кооперативу вносили на рахунки готівку задля будівництва "Династії". Другий шлях - готівку передавали робітникам, які особисто виконували роботи.

У НАБУ також кажуть, що будівництво резиденції "Династія" не зупинилося навіть через бойові дії в Київській області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, за даними слідства, Чернишов вимагав продовжити будівництво будинків уже в березні 2022 року.

Нагадаємо, Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу президента 28 листопада 2025 року на тлі корупційного скандалу в енергетиці за участю кількох міністрів та колишнього ділового партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.

Після звільнення Єрмак повернувся до адвокатської діяльності, якою займався до походу в політику. Він став очільником новоствореного комітету при Національній асоціації адвокатів України.