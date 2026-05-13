У Єврокомісії прокоментували підозру екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку

У Єврокомісії підтримали вручення підозри колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку та роботу українських антикорупційних органів.

Як пише Delo.ua, про це сказав речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у коментарі "Суспільному".

За його словами, саме розслідування цієї справи показує, що антикорупційні органи України працюють.

Боротьба з корупцією

Мерсьє підкреслив, що боротьба з корупцією залишається однією з ключових умов на шляху України до повноправного членства в Європейському Союзі. Саме тому незалежність та ефективна робота антикорупційних інституцій мають бути гарантовані й належним чином захищені від будь-якого політичного чи зовнішнього впливу.

Мерсьє також зазначив, що Європейська комісія продовжить уважно стежити за подальшим розвитком ситуації та оцінювати кроки України у сфері антикорупційної політики й верховенства права.

Що каже Єрмак

Як повідомив Андрій Єрмак, 12 травня відбулося перше судове засідання у справі, в рамках якої йому було повідомлено про підозру.

За його словами, після ознайомлення з матеріалами справи він вважає підозру необґрунтованою та заявляє про публічний тиск на правоохоронні органи.

Також Єрмак наголосив, що слідство має залишатися незалежним від політичного чи медійного впливу.

Водночас він повідомив, що залишається в Україні, продовжить адвокатську діяльність і надалі працюватиме з військовими, колишніми полоненими та їхніми родинами.

Деталі справи

11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у справі щодо легалізації 460 млн грн. За даними слідства, йдеться про організовану групу, яка могла бути причетна до відмивання коштів під час елітного будівництва під Києвом.

Також, за даними слідства, серед учасників організації - ексміністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія". Будинки мали б бути для особистого користування учасників угруповання. Вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. За даними НАБУ, Єрмака залучили до схеми легалізації коштів через будівництво ще влітку 2020 року.

У НАБУ повідомляють, що легалізація коштів розпочалася вже у червні 2021 року. Фінансування відбувалося двома шляхами: через нібито замовлення будівництва житлово-будівничим кооперативом "Сонячний берег". Засновники кооперативу вносили на рахунки готівку задля будівництва "Династії". Другий шлях - готівку передавали робітникам, які особисто виконували роботи.

У НАБУ також кажуть, що будівництво резиденції "Династія" не зупинилося навіть через бойові дії в Київській області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, за даними слідства, Чернишов вимагав продовжити будівництво будинків уже в березні 2022 року.

Нагадаємо, Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу президента 28 листопада 2025 року на тлі корупційного скандалу в енергетиці за участю кількох міністрів та колишнього ділового партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.

Після звільнення Єрмак повернувся до адвокатської діяльності, якою займався до походу в політику. Він став очільником новоствореного комітету при Національній асоціації адвокатів України.