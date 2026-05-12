Підозра Єрмаку і розслідування на 460 млн грн: адвокат заперечує всі звинувачення

Адвокат колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака заявив, що підозра у справі про ймовірну легалізацію 460 мільйонів гривень під час елітного будівництва під Києвом є безпідставною.

Чи причетний Єрмак до фінансової схеми?

Захист заперечує причетність Єрмака до інкримінованих дій і називає ситуацію наслідком публічного тиску.

Адвокат також зазначив, що вручення підозри стало для сторони захисту неочікуваним. За його словами, захист надалі надаватиме правову оцінку діям у цій справі.

"Ну, плівки, ну, яке ми маємо відношення до будь-яких плівок. Ви там чули голос пана Єрмака десь, хоч раз?", — додав адвокат Єрмака Фомін.

Деталі справи

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у справі щодо легалізації 460 млн грн. За даними слідства, йдеться про організовану групу, яка могла бути причетна до відмивання коштів під час елітного будівництва під Києвом. Дії кваліфіковано за статтею про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Наразі тривають слідчі дії.

Також, за даними слідства, серед учасників організації - ексміністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія". Будинки мали б бути для особистого користування учасників угруповання. Вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. За даними НАБУ, Єрмака залучили до схеми легалізації коштів через будівництво ще влітку 2020 року.

У НАБУ повідомляють, що легалізація коштів розпочалася вже у червні 2021 року. Фінансування відбувалося двома шляхами: через нібито замовлення будівництва житлово-будівничим кооперативом "Сонячний берег". Засновники кооперативу вносили на рахунки готівку задля будівництва "Династії". Другий шлях - готівку передавали робітникам, які особисто виконували роботи.

У НАБУ також кажуть, що будівництво резиденції "Династія" не зупинилося навіть через бойові дії в Київській області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, за даними слідства, Чернишов вимагав продовжити будівництво будинків уже в березні 2022 року.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП увечері 11 травня провели слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу президента 28 листопада 2025 року на тлі корупційного скандалу в енергетиці за участю кількох міністрів та колишнього ділового партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.

Після звільнення Єрмак повернувся до адвокатської діяльності, якою займався до походу в політику. Він став очільником новоствореного комітету при Національній асоціації адвокатів України.