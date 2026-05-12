Подозрение Ермаку и расследование на 460 млн грн: адвокат отрицает все обвинения

Причастен ли Ермак к финансовой схеме? Ответ адвоката

Адвокат бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака заявил, что подозрение по делу о вероятной легализации 460 миллионов гривен во время элитного строительства под Киевом безосновательно.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Суспільне".

Причастен ли Ермак к финансовой схеме?

Защита отрицает причастность Ермака к инкриминируемым действиям и называет ситуацию следствием публичного давления.

Адвокат также отметил, что вручение подозрения стало для стороны защиты неожиданным. По его словам, защита в дальнейшем будет давать правовую оценку действиям по этому делу.

"Ну, пленки, ну, какое мы имеем отношение к любым пленкам. Вы там слышали голос господина Ермака где-нибудь, хоть раз?", - добавил адвокат Ермака Фомин.

Детали дела

Напомним, 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн. По данным следствия, речь идет об организованной группе, которая могла быть причастна к отмыванию средств во время элитного строительства под Киевом. Действия квалифицированы по статье о легализации доходов, полученных преступным путем. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Также, по данным следствия, среди участников организации – эксминистр развития общин и территорий Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич.

Строительство вели в Козинском сельсовете Киевской области в коттеджном городке "Династия". Дома должны быть для личного пользования участников группировки. Стоимость одного дома – около 2 миллионов долларов. По данным НАБУ, Ермака привлекли в схему легализации средств через строительство еще летом 2020 года.

В НАБУ сообщается, что легализация средств началась уже в июне 2021 года. Финансирование происходило двумя путями: из-за якобы заказа строительства жилищно-строительным кооперативом "Солнечный берег". Учредители кооператива вносили на счета наличные средства для строительства "Династии". Второй путь – наличность передавали рабочим, которые лично выполняли работы.

В НАБУ также говорят, что строительство резиденции "Династия" не остановилось даже из-за боевых действий в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Так, по данным следствия, Чернышев потребовал продолжить строительство домов уже в марте 2022 года.

Напомним, ранее НАБУ и САП вечером 11 мая провели следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала в энергетике с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

После увольнения Ермак вернулся в адвокатскую деятельность, которой занимался до похода в политику. Он стал главой вновь созданного комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Автор:
Ольга Опенько