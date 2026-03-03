Андрей Ермак стал главой одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины: что известно

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак вернулся в адвокатскую деятельность, которой занимался до похода в политику. Он стал главой вновь созданного комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом речь на сайте Ассоциации.

Отмечается, что Ермак стал председателем Комитета по защите пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления.

Также среди новых комитетов есть Комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья, по вопросам нефти, газа и недропользования, по вопросам медиации.

При этом деятельность членов советов комитетов, в том числе руководителей, осуществляется на общественных началах.

В НААУ подчеркнули, что комитеты образуются и осуществляют свою деятельность с целью содействия развитию и укреплению роли адвокатуры в Украине, обеспечению прав адвокатов и созданию необходимых условий для предоставления профессиональной юридической помощи адвокатами, для обеспечения верховенства права, устойчивого социально-экономического развития Украины", – добавляют в сообщении.

В Центре противодействия коррупции сообщают, что назначила Ермака на эту должность давняя приспешница бывшего народного депутата Виктора Медведчука Лидия Изовитова.

Она еще со времен президентства Виктора Януковича до сих пор руководит Национальной ассоциацией адвокатов Украины и Советом адвокатов Украины. Это два ключевых органа в системе адвокатуры.

"Изовитова должна давно потерять эту должность, но, как видите, кому-то выгодно держать «своего человека» во главе адвокатуры", - подчеркивают в ЦПК.

Там добавляют, что Евросоюз давно требует от украинских властей наконец-то обратить внимание на реформу адвокатуры. С недавних пор эта реформа в списке приоритетных. Поэтому назначение Ермака лишь подтверждает, что эта реформа насущна и давно назрела.

Об отставке Ермака

Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала в энергетике с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

"Я благодарен Андрею за то, что он всегда представлял позицию Украины в переговорном процессе именно так, как и должно быть. Это всегда была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов или спекуляций. Произойдет перезагрузка Офиса президента Украины", – заявлял Зеленский.

Напомним, 2 января Зеленский назначил руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова главой Офиса президента Украины .

Об обысках у Ермака

Напомним, 28 ноября сотрудники НАБУ и САП проводили обыски у Андрея Ермака. Журналистам "Украинской правды" удалось снять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Ранее нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк утверждал, что Андрей Ермак фигурирует на пленках НАБУ по делу бизнесмена Тимура Миндича под кодовым именем "Али Баба".

В то же время нардеп Алексей Гончаренко назвал три возможных причины обысков у главы ОП.

По его словам, проверки связаны с приказами силовых структур следить за сотрудниками НАБУ и САП, с участием Ермака в схемах Тимура Миндича, а также еще с одним объектом, который, как утверждает Гончаренко, Ермак "отжимал". Он отметил, что этот эпизод документирован, но в СМИ о нем пока не сообщалось.

Сам Ермак заявил, что во время обысков никаких препятствий у следователей не было.