НАБУ подтвердило обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака: что известно

В пятницу, 28 ноября, сотрудники НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП совершают следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия санкционированы и производятся в рамках расследования.

Детали в НАБУ пообещали обнародовать со временем.

Что известно

Журналистам Украинской правды удалось снять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Фото: УП

Ранее нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк утверждал, что Андрей Ермак фигурирует на пленках НАБУ по делу бизнесмена Тимура Миндича под кодовым именем "Али Баба".

Нардеп Алексей Гончаренко назвал три возможных причины обысков у главы ОП.

По его словам, проверки связаны с приказами силовых структур следить за сотрудниками НАБУ и САП, с участием Ермака в схемах Тимура Миндича, а также еще с одним объектом, который, как утверждает Гончаренко, Ермак "отжимал".

Он отметил, что этот эпизод документирован, но в СМИ о нем пока не сообщалось.

Зеленский не уволил Ермака

Напомним, ужин 20 ноября Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа". По информации СМИ и некоторых народных депутатов, вопрос увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака поднимался, но решение об увольнении принято не было.

19 ноября представители политической партии "Слуга народа" выступили с заявлением о необходимости создания новой коалиции и нового правительства в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП. Ее опубликовал нардеп от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Важно, чтобы деятельность Офиса президента Украины была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам. Мы убеждены, что президент Украины использует результаты этого расследования и четкий запрос общества как возможность для очищения и обновления своего ближайшего окружения", - отмечалось в обращении.

Сколько депутатов от "слуг" подписало это заявление и кто именно его подписал, Потураев не уточнил.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал не воспринимать это как позицию всей фракции.

О деле Миндича

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министр энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции, ранее возглавлявшего Минэнерго, Германа Галущенко отправили в отставку.