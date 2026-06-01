Карта боевых действий в Украине на 1 июня 2026 года

Продолжается 1559-й день полномасштабной войны в Украине .

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 276 боевых столкновений.

Противник нанес 86 авиационных ударов, в том числе сбросив 264 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 8557 дронов-камикадзе и совершили 3114 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 55 обстрелов произошли из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Лужки, Пустогород и Свободная Слобода Сумской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений. Враг произвел 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре обстрела - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Лимана, Ветеринарного, Колодезного, Синельникового и Старицы.

На Купянском направлении наши защитники остановили три вражеских атаки в районах Шейковки и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины отбили одиннадцать попыток захватчиков продвинуться недалеко от Копанок, Новониколаевки, Дибровы, Ставков, Дробышевого, Лимана и Озерного.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли шесть попыток оккупантов продвинуться в районах Кривой Луки, Калеников, Никифоровки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Тихоновка.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Русиного Яра, Николаевки, Плещеевки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах Свободного, Дорожного, Белицкого, Родинского, Александровки, Гришиного, Шевченко, Молодецкого, Новопавловки, Новоалександровки, Сергеевки, Котлиного и Удачного.

На Александровском направлении противник два раза атаковал в районах населенных пунктов Толстое и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении произошло 43 атаки оккупантов в районах Железнодорожного, Воздвижовки, Леноконстантиновки, Гуляйпольского, Волшебного, Верхней Терсы, Рыбного, Цветочного, Новоселовки и Варваровки.

На Ореховском направлении враг десять раз пытался вклиниться в оборону вблизи Щербаков, Белогорья, Нестерянки и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

