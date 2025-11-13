Дело Миндича: суд взял под стражу еще одну подозреваемую

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Людмиле Зориной, подозреваемой в причастности к коррупционной схеме по хищению средств "Энергоатома".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суд взял под стражу еще одну вероятную "работницу" бэк-офиса по легализации средств

По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС применил Зориной меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12 млн грн залога.

В случае внесения залога на подозреваемую будут возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать к детективам, прокурорам, следователю судьи, суду по каждому их требованию и вызову;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда; – сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Отмечается, что Зорина – один из четырех "работников" так называемого бэк-офиса по легализации средств.

По данным следствия, Зорина занималась учетом подконтрольных компаний, подготовкой документов и отчетности, контролем доверенностей и лично участвовала в легализации средств.

ВАКС избрал меры предосторожности и для других подозреваемых по этому делу

Зорина стала уже пятой фигуранткой этого дела, которому назначили меру пресечения. Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и фигурировавшего на пленках НАБУ исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова под прозвищем Тенор.

В качестве альтернативы первый может внести залог в размере 126 миллионов гривен, а второй — 40 миллионов гривен.

Также на 60 дней в СИЗО отправили Лесю Устименко, которая может внести залог в размере 25 миллионов гривен, и Игоря Фурсенко, которому назначили залог 95 миллионов гривен.

В этом деле подозрения от НАБУ также получили бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя - Карлсон ) Александр Цукерман .

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.