ВАКС узяв під варту працівницю бекофісу у справі Міндіча, визначивши заставу у 25 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко, яку слідство підозрює в участі у фінансових схемах Міндіча. За даними слідства, разом із спільниками вона легалізовувала кошти через криптовалюту та готівкові канали. Підозрювану взято під варту та визначено альтернативну заставу у 25 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Центр протидії корупції".

Леся Устименко під вартою

За даними слідства, Устименко разом з іншими учасниками - Фурсенком, Зоріною та Миронюком — могла бути причетною до легалізації коштів, зокрема через криптовалютні операції та готівкові схеми.

Через участь Лесі Устименко у фінансових операціях могло бути "відмито" понад 145 мільйонів гривень. У матеріалах справи зазначається, що у листуванні між фігурантами використовувалися умовні позначення - "сініє" та "красівиє".

Захист наполягав на більш м’якому запобіжному заході, аргументуючи це тим, що навіть визначена детективом альтернатива у вигляді застави є для підозрюваної непосильним фінансовим тягарем.

Під час судового засідання Устименко повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення не працює, так само як і її чоловік. Водночас пояснити, на які кошти вони проживають, підозрювана не змогла.

Відомо також, що чоловік Устименко має громадянство Російської Федерації та до 2015 року регулярно відвідував територію Росії.

Нагадаємо, ВСУ взяв під варту виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом" Дмитра Басова, підозрюваного у причетності до масштабних корупційних схем в енергетичній сфері.

Сам Басов заявив, що не вчиняв ніяких правопорушень, не знає людей, які фігурують у справі, а ім'я бізнесмена Тимура Міндіча почув у медіа. Сума застави, про яку просить для нього прокурор, для нього, мовляв, "непід'ємна".

Крім того, Ігорю Миронюку, колишньому раднику міністра енергетики Германа Галущенка, обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 8 січня 2026 року або застава у 126 млн грн.

У справі про корупцію в енергетиці, підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

(на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон); ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

(Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

(Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.