Справа "Енергоатому": суд обрав ексраднику Галущенка тримання під вартою або заставу 126 млн грн

Ігорю Миронюку, колишньому раднику міністра енергетики Германа Галущенка, обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 8 січня 2026 року або застава у 126 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Центр протидії корупції".

Миронюку загрожує арешт

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Віктор Ногачевський частково задовольнив клопотання детектива та обрав запобіжний захід для колишнього радника міністра енергетики Галущенка Ігоря Миронюка - тримання під вартою.

Водночас суд визначив альтернативну можливість звільнення під заставу в розмірі 126 млн грн.

У разі внесення застави Ігор Миронюк зобов’язаний:

регулярно з’являтися до детектива, прокурора та суду;

повідомляти про будь-які зміни місця роботи або проживання;

не залишати межі Києва та Київської області;

здати паспорти для виїзду за кордон;

утримуватися від контакту з фігурантами "плівок Міндіча";

носити електронний браслет для контролю.

Нагадаємо, прокурор САП наполягав на безальтернативному триманні під вартою для Ігоря Миронюка.

Під час обшуку підозрюваний намагався приховати документи: рвав їх і викидав у вікно. Також він спробував позбутися мобільного телефону, викинувши його з квартири.

За даними слідства, Миронюк мав можливість впливати на народних депутатів, зокрема на Тимчасову слідчу комісію, організовуючи направлення депутатських запитів. Крім того, він міг залучати представників Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР для тиску на окремих осіб.

Нагадаємо, також ВСУ взяв під варту виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом" Дмитра Басова, підозрюваного у причетності до масштабних корупційних схем в енергетичній сфері.

Сам Басов заявив, що не вчиняв ніяких правопорушень, не знає людей, які фігурують у справі, а ім'я бізнесмена Тимура Міндіча почув у медіа. Сума застави, про яку просить для нього прокурор, для нього, мовляв, "непід'ємна".

У справі про корупцію в енергетиці, підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

(на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон); ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

(Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

(Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.